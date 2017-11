Rund 95 Mrd. Dollar beträgt die Marktkapitalisierung von Bitcoin in diesen Tagen oder übersetzt etwa soviel wie Bayer oder ein Achtel Apple. Für die einen ist es erst der Anfang, andere sehen 95 Milliarden heiß gepresste Luft. Nach dem jüngsten Anstieg von rund 3000 auf mehr als 6500 US-Dollar innerhalb der vergangenen fünf Wochen treffen Zweifler und Enthusiasten aufeinander.

Auslöser für den jüngsten Kurssprung war, dass Banken verstärkt in den Kryptobereich drängen, weil das Interesse ihrer Kunden – vor allem Hedgefonds – steigt. So denkt Goldman Sachs über einen Einstieg in den Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether nach. Ein großer Investor aus den USA kündigte jüngst an, dass er einen Fonds von 500 Mio. Dollar auflegen will, um in den Bereich zu investieren.

Bitcoin hat Wachstumspotenzial

Dabei ist Bitcoin im Vergleich der Währungen und Möglichkeiten zur Geldanlage noch immer eine kleine Nummer. Das Handelsvolumen der virtuellen Währung liegt je nach Handelstag bei 100.000 bis 200.000 Enheiten. Zum Vergleich: An Gold-Futures werden an der New York Commodities Exchange (COMEX) je nach Kurs rund 22,5 Mrd. Dollar pro Tag gehandelt. Beim Broker eToro sind neben den bekanntesten digitalen Währungen Bitcoin und Ethereum noch viele andere einfach handelbar, Bitcoin stach zuletzt aber heraus. Eine Alternative neben den internationalen Kryptobörsen wie zum Beispiel Kraken ist hierzulande das Portal Bitcoin.de, das aber eher wie ein Marktplatz zu verstehen ist. Dort findet kein Matching der Orders wie an herkömmlichen Börsen statt, sondern die Aufträge richten sich nach dem vorhandenen Angebot. So kann es sein, dass die Ausführung nur in Teilen erfolgt. Über die eigene Hausbank können sich Anleger hier engagieren.

Anleger haben noch eine andere Alternative, denn sie können in Bitcoins indirekt über die Aktie der Bitcoin Group investieren, die den Marktplatz Bitcoin.de betreibt. Zwar hängt der Aktienkurs nicht direkt am Bitcoin-Kurs, aber die Umsätze über Bitcoin.de wirken sich auf das Unternehmen und damit auf den Aktienkurs aus. „Die Aktie ist an hiesigen Börsen gelistet und wird rege gehandelt“, erklärt Manuel Suckart vom Onlinebroker DEGIRO. „Allerdings müssen sich Anleger auch hierbei auf eine hohe Volatilität einstellen“, so Suckart weiter. In den vergangenen zehn Tagen ist die Aktie im Tief bei knapp 44 Euro auf ein Hoch von 67,50 Euro gestiegen.

Kryptowährungen im Fluss

Bitcoin ist zumindest für den Moment der „Gold-Standard“ unter den Kryptowährungen. Ähnlich wie bei der Etablierung des Internetsektors könnte Bitcoin jedoch in den kommenden Jahren auch wieder verdrängt oder ersetzt werden. Ähnlich erging es im Internetsektor Firmen wie AOL oder später Nokia im Handymarkt.

Für die Bewertung von Bitcoin ist die Frage nach teuer oder günstig kompliziert und einfach zugleich. Denn es ist eine Glaubens- und Vertrauensfrage. Schwindet das Vertrauen, kann die Party sofort enden. Wächst es und setzen sich Kryptowährungen immer mehr durch, gibt es vorerst kaum Grenzen nach oben. Zum Vergleich: Die weltweit bereits geförderten Goldbestände liegen bei rund 180.000 Tonnen. Sie haben einen Wert von 7,5 Billionen Dollar. Bis dahin hat Bitcoin noch einen weiten Weg vor sich.