M1 Kliniken ist eine Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen hat sich seit der Gründung im Jahr 2007 zu einem der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland mit Fokus auf plastische und ästhetische Medizin und Chirurgie entwickelt. Die Aktie haben wir vor gut zwei Monaten ins Tradingdepot aufgenommen.

Nun schickt sich Limes Schlosskliniken an, die Erfolgsstory zu wiederholen. Das Unternehmen agiert als Betreiber hochwertiger Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung wie zum Beispiel Despressionen, Affektive Störungen und akute Burn-out-Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die erste Klinik wurde im März 2016 in Rostock eröffnet. Nun ist eine neue Klinik für Stressfolgeerkrankungen in Bad Brückenau geplant. Die „Limes Schlossklinik Fürstenhof“ soll nach Umbaumaßnahmen am 1. Januar 2020 eröffnet werden.

Das Geschäftsmodell hat zweifelsohne großes Potenzial. Jedoch sollten Anleger Geduld und Risikobereitschaft mitbringen sowie bereit sein, die eine oder andere Kapitalerhöhung mitzutragen. Bislang ist die Aktie nur an der Börse Düsseldorf notiert, entsprechend dünn ist der Handel. Anleger sollten daher beim Kauf unbedingt ein Limit setzen. Noch besser ist es, auf die Einführung in den Xetra-Handel zu warten, der dem Vernehmen nach in Kürze geplant ist.