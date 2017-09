Kragen-Erweiterung bei Olymp

08. Sep 2017 , Siems Luckwaldt

Als Marktführer bei Herrenhemden in Deutschland läuft es für das von Mark Bezner geführte Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen gerade richtig gut. Um sich zukünftig etwas breiter im Markt aufzustellen, lancieren die international agierenden Schwaben zur Herbstsaison 2017 eine neue Premiumlinie namens „Olymp Signature“. Sie stoßen damit erstmals in Preislagen zwischen 90 und 120 Euro. Absolutes Novum: Mit Hollywood-Hühne Gerard Butler verpflichtet man echte Star-Power fürs Hemden-Marketing. Ein Ortsgespräch.

Herr Bezner, wie wollen Sie ein Alltagsprodukt wie das Hemd wieder begehrlich und sexy machen?

Zunächst mal finde ich ein Hemd, egal ob weiß oder gemustert, in keiner Weise unsexy! Das fängt bei der Silhouette an, die in den letzten 15 Jahren von reichlich Stoff zum irgendwie Reinstopfen immer körpernaher wurde bis zu Super Slim. Wer sich fit hält, der setzt flachen Bauch und kräftige Oberarme in einem perfekt sitzenden Hemd auch optimal in Szene. So wie Mr. Butler, der übrigens Kragenweite 42 trägt.

Dafür streckt sich die neue Linie Olymp Signature aber auch preislich nach der Decke, etwa doppelt so viel wie für das „normale“ Olymp-Hemd werden fällig. Womit rechtfertigen Sie im Detail die Premium-Preise der neuen Premium-Linie?

Mit der Qualität, die der Kunde dafür in Händen hält und am Körper trägt, ist das Produkt dennoch ganz reell positioniert. Ich behaupte sogar, das kriegen Sie zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis von keiner anderen Marke. Da fließt so viel Liebe zum Detail hinein, so viel Akribie bei der Verarbeitung. Oh, da gibt es etliche Features – vom Material bis zur Verarbeitung, dem Schnitt und so weiter. Da wäre zunächst der brillante Stoff mit feinster, langstabiger Garne aus bester Baumwolle. Dann die Knöpfe aus dem echten Perlmutt einer australischen Muschel, die kühl bleiben und dauerhaft glänzend. Allein 12 Euro des Verkaufspreises pro Hemd entfallen darauf.

Die dunkle Knopfvariante ist aus der matten Schale der Steinnuss. Und: Ein Signature-Hemd dauert in der Herstellung doppelt so lange wie unsere Standard-Linien. Es gibt mehr Schnittteile, aufwändigere Nähte, mehr Details. So sitzt das Halsloch etwas tiefer, damit die Krawatte nicht auf den Kehlkopf drückt. Die Kragenkante wird durch entnehmbare Stäbchen geschont. Wir setzen zudem auf gerade Schultern, die zu mehr Bequemlichkeit ohne optisches Volumen führen. Das quergestellte letzte Knopfloch unten springt nicht auf. Die Schließknöpfe sitzen näher am Arm, wodurch sich die Manschette bewegen und lässig über die Uhr rutschen kann und wieder zurück.

Ein weiterer Clou: Abnäher am Rücken können vom Schneider geöffnet werden, sollte es doch der eine oder andere Grillabend zu viel gewesen sein – und wieder zugenäht werden, wenn die Gym-Disziplin erste Erfolge zeigt. Kurz: Signature ist die Summe aller Erfahrungen, die wir bei Olymp in den letzten 66 Jahren sammeln durften.