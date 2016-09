"Big Data kann das Reisen noch effizienter machen"

05. Sep 2016 , Martin Kaelble

Tagebuch eines Gründers: Kayak-CEO Steve Hafner über seine Ideen für die Reisebranche und warum er keine weitere Firma mehr gründen will.

Was ist die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmensgründers?



Den Mut zu haben, eine Firma zu gründen. Außerdem sollte man private und berufliche Umstände, die einen von seinen Plänen abhalten könnten, ausblenden können. Ich wusste damals, dass, ich die Firma niemals gegründet hätte, wenn ich es nicht zu diesem Zeitpunkt getan hätte. Außerdem denke ich, dass es in einer Führungsposition ziemlich wichtig ist, sehr zielorientiert zu sein und Dinge so einfach wie möglich zu halten. Es mag vielleicht schwierig sein, eine Idee umzusetzen, aber es sollte sehr einfach sein, das Ziel dieser Idee zu erklären.

Wenn Sie ein Unternehmen gründen würden, das nichts mit dem Internet zu tun hat - welches wäre das?

Mein „Start-up-Leben“ begann im Bereich des Internet-Service: Ich war Mitgründer der Online-Reisefirma Orbitz und baute die Firma von 1999 bis 2004 mit auf. Diese Firmenidee brachte auch die Idee für Kayak hervor – die auch im Online-Bereich angesiedelt ist. Es ist für mich also schwer vorstellbar, eine Firma zu gründen, die nichts mit der Online-Branche zu tun hat.

Was war Ihr bestes Investment?

Eine meiner besten Investitionen war es, meine vorherige Firma zu verkaufen. Es war nicht mein Ziel, Millionen zu verdienen und dann alles hinter mir zu lassen. Ich wollte jemanden finden, der die Firma sogar noch erfolgreicher machen würde. Und wie wir sehen, entwickelt sie sich gut. Erst vor kurzem hat die Orbitz Flüge-, Hotel- und Auto-App den bekannten Appy Award für die beste Reise-App gewonnen.

In welchem Bereich würden Sie heute ein neues Tech-Unternehmen gründen?



Auf dem Gebiet der Technologie besteht für die Tourismusindustrie immer noch großes Potenzial. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, eine weitere Firma zu gründen. Ich habe viele verschiedene Ideen, die ich aber nicht selbst umsetzen muss. Ich wäre genauso glücklich, wenn jemand anders meine Ideen realisieren würde und ich der Investor wäre. Ich liebe Kayak und auch die Branche. Ich würde also in diesem Bereich bleiben, denn Urlaubsbuchungstools zu optimieren und dabei den Menschen zu ermöglichen, ihre schönste Zeit des Jahres selbst planen zu können, ist eine großartige Vorstellung. Außerdem sind meine Möglichkeiten in diesem Segment noch lange nicht ausgeschöpft. Ich sehe immer noch die einzigartige Möglichkeit für Kayak, alle Aspekte einer Reise unter einem Dach zu vereinen und neue Technologien zu nutzen. Darüber hinaus kann das noch unerschöpfte Potenzial von Big Data das Reisen noch effizienter machen.