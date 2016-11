Wo bleibt das deutsche Tesla?

22. Nov 2016 , Martin Kaelble

Im Marketing sind die Amerikaner Weltklasse . Wir sind eher tüftelnde Ingenieure, die sich mit der Selbstvermarktung schwer tun. Im B2C sind die Amerikaner überragend, die deutsche Wirtschaft hat besondere Stärken im B2B-Bereich. Die Amerikaner sind gut in Software, wir sind Global Champions in Hardware.

Weg des geringsten Risikos

Eine Erklärung lautet: German Angst. Denn indem man bekannte Modelle aus den USA kopiert, minimiert man das Wagnis. Es ist der Weg des geringsten Risikos. Aber nicht das Beste was wir können.

Oder anders ausgedrückt: Statt einem Zalando hätte es eigentlich längst ein deutsches Tesla geben müssen.

Warum wurde Tesla nicht in Deutschland erfunden? Weil die guten Ingenieure lieber auf Nummer Sicher zu VW gehen, als selbst etwas zu gründen. Weil die Innovationen hierzulande eher von den etablierten Playern kommen. Diese aber nie so disruptiv sein können wie ein mit Venture Capital gefüttertes Start-up. Und weil es schon einen Elon Musk braucht, um ein so ambitioniertes Projekt wie Tesla hochzuziehen - Herr Musk aber in Deutschland als Spinner abgestempelt werden würde.

Natürlich ist noch nicht absehbar, ob die Wette Tesla am Ende funktioniert oder nicht. Aber ganz gleich ob Tesla nun als riesige Bubble verpufft oder nicht – als Impuls für den Autoindustrie-Standort wäre ein deutsches Tesla überragend. Die Autobranche, als Rückrat der deutschen Wirtschaft, wird nicht allein durch die etablierten Autokonzerne überleben können, da können BMW und Daimler noch so viele Labs im Silicon Valley bauen. Wenn Deutschland also global beim Automobil auch in der Zukunft mitspielen will, dann braucht es in Deutschland Auto-Start-ups wie Tesla.

Und ein deutsches Tesla wäre nur konsequent. Ein Start-up - kein Lieferdienst, sondern Auto. Ein Start-up, das auf die vorhandenen Stärken der hiesigen Wirtschaft zurückgreift, in denen wir besser sind als die Amerikaner.