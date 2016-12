5 Schritte gegen die Angst vor Vorträgen

08. Dez 2016 , Lucy Kellaway

Bis vor ein paar Jahren hatte ich vor nichts so große Angst, wie mich vor eine Gruppe von wohlwollenden Menschen zu stellen und meinen Mund zu öffnen. Es war sogar schlimmer als mein Kindheitsalbtraum von Fledermäusen, die ein Nest in meine Haare bauten. Meine Angst vor öffentlichen Reden war ebenso irrational wie extrem. Das ging so weit, dass ich die ersten beiden Jahrzehnte meines Arbeitslebens alles dafür tat darum herumzukommen. Um meinen 40. Geburtstag entschied ich, dass dieses Verhalten nicht nur karriereschädigend, sondern auch erbärmlich war. Und so zwang ich mich dazu, Einladungen anzunehmen.

Die Nacht vor meiner ersten großen Rede war ich so nervös, dass ich kein Auge zutat. Am Morgen zog ich leuchtend rosa Schuhe an in der kühnen Hoffnung, dass die Fröhlichkeit meiner Füße das Publikum glauben ließe, dass ich mich genau so fühlte. 15 Jahre danach kann ich auf rosa Schuhe verzichten und nahezu angstfrei sprechen. Mein Körper erzeugt gerade genügend Adrenalin, damit ich mich auf das konzentriere, was ich eben tun soll, und genau darum geht es ja.

Vor diesem Hintergrund und aus Mitgefühl für Millionen Leidensgefährten, werde ich jedes Mal wütend, wenn ich auf irgendwelche wertlosen Ratschläge stoße. So veröffentlichte die Harvard Business Review jüngst einen Artikel über den vermeintlichen Trick, „unseren Körper in stärkere physische Präsenz zu hebeln“. Ich kann mir darunter rein gar nichts vorstellen. Aber es klingt nicht sehr komfortabel. Sowieso ist es schon keine gute Idee, für eine Rede „präsent“ zu sein. Es ist doch ratsamer, so abwesend wie möglich zu sein – in der Hoffnung, sich etwas zu beruhigen.