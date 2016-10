Die Macht der institutionellen Investoren

20. Okt 2016 , Achim Wambach

Die Marktkonzentration der mächtigsten Unternehmen in den USA hat bedenklich zugenommen. Betrug der Anteil der 100 größten Unternehmen an der Wertschöpfung 1994 noch 33 Prozent, stieg er bis 2013 auf 46 Prozent. Der US-Präsident ordnete daraufhin an, ihm zukünftig halbjährig zu berichten, welche Schritte zur Förderung des Wettbewerbs nötig seien.

In Deutschland sieht die Situation anders aus. Seit 1978 berichtet die Monopolkommission alle zwei Jahre über Stand und Entwicklung der Unternehmenskonzentration in Deutschland, letztmalig am 20. September 2016. Seit 1978 ging in Deutschland der Anteil der 100 größten Unternehmen an der Wertschöpfung aller Unternehmen von knapp 20 Prozent auf 16 Prozent zurück. Die Wirtschaft in Deutschland war schon immer mehr auf den Mittelstand ausgerichtet, und das hat sich eher noch verstärkt.

Auch die Verflechtung zwischen den 100 größten Unternehmen, sei es über Beteiligungen der Unternehmen untereinander oder über Mehrfachmandatsträger, wenn etwa Personen in mehreren Unternehmen gleichzeitig Positionen in Aufsichtsräten besetzen, hat abgenommen. So verringerte sich die Zahl der Unternehmensverbindungen über die Entsendungen von Geschäftsführern in externe Kontrollgremien von 186 in 1996 bis heute auf nunmehr 45 Fälle. Die Deutschland AG hat sich aufgelöst.

Ist somit im Hinblick auf die Wettbewerbssituation in Deutschland alles in Ordnung? Danach sieht es leider nicht aus. Zum einen sind die mächtigen amerikanischen Unternehmen auch in Deutschland und Europa aktiv. Die Wettbewerbsbehörden sind wachsam, wovon die Verfahren in Brüssel gegen Google oder in Deutschland gegen Facebook zeugen. Der enorme Anstieg der Unternehmenskonzentration in den USA ist ein internationales Problem.