Der unflotte Dreier der Deutschen Bank

27. Mär 2017 , Bernd Ziesemer

Organisatorisch gab es bei der Deutschen Bank schon alles – und das Gegenteil von allem. Mal stand an der Spitze des Instituts ein Vorstandssprecher als bloßer Primus inter Pares, mal ein übermächtiger CEO nach amerikanischem Vorbild. Auch das Modell König und Kronprinz gab es schon einmal im Vorstand der Bank. Eines aber gab es in der 146jährigen Geschichte wirklich noch niemals: einen Chef mit zwei Vize-Chefs wie jetzt. Und um es gleich vorweg zu sagen: Die Ernennung von Christian Sewing und Marcus Schenck zu Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ist keine gute Idee.

Dafür gibt es viele Gründe: Erstens macht die Entscheidung des Aufsichtsrats Vorstandschef John Cryan ab sofort zur lahmen Ente; innerhalb und außerhalb der Deutschen Bank schießen bereits die Spekulationen über seinen vorzeitigen Abschied ins Kraut. Diese Unruhe kann das Kreditinstitut in seiner jetzigen schwierigen Lage gebrauchen wie einen Kropf.

Zweitens schafft das neue Tableau eine Art Übervorstand innerhalb des elfköpfigen Gesamtvorstands. Dabei kann man die Schwierigkeiten des Gremiums, überhaupt erst zusammenzuwachsen, mit Händen greifen. Die Vorstandsmitglieder, die aus sehr unterschiedlichen Ländern und Unternehmenskulturen stammen, sind im Durchschnitt kaum zwei Jahre im Amt.

Drittens schafft die neue Konstruktion eine Art Dauerwettbewerb zwischen Schenck und Sewing, die sich nun beide Hoffnungen auf das Erbe Cryans machen können. Der ehemalige Goldman-Sachs-Mann Schenck hält sich im stillen Kämmerlein wahrscheinlich ohnehin für den besseren Chef. Den 51jährigen Überflieger als ehrgeizig zu bezeichnen, wäre eine gewaltige Untertreibung.

Viertens droht bei diesem unflotten Dreier die Abwertung einer überaus wichtigen Funktion in der Bank. Bisher galt der Finanzchef (neudeutsch: CFO) als wichtigster Gegenpart des Chefs. Doch Schenck gibt dieses Amt ab. Und wer immer es besetzt, dürfte kaum über die Möglichkeit verfügen, das Spitzentrio zu einem Quartett zu erweitern.

Und last but not least: Mit Schenck als Co-Kronprinz UND künftigem Oberinvestmentbanker drohen sich die Gewichte innerhalb der Deutschen Bank erneut in Richtung auf riskante Geschäfte zu verschieben.