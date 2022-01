#8 Indien

Dem Subkontinent werden mehr Hitzewellen, intensivere Stürme und häufigere Überschwemmungen vorausgesagt. Indien wird weltweit als CO2-Verschmutzer Nummer drei geführt, nach China und den USA. Neben China herrscht in Indien das höchste Zutrauen in die eigene Regierungen, dass diese willens und in er Lage ist, den Klimawandel zu bekämpfen (85 Prozent). Vor allem im indischen Mittelstand ist ein Bewusstsein für Umweltschutz entstanden. So empfindet laut Studie etwa jeder zweite die Klimaveränderungen als gefährlich. Ärmere Menschen sorgen sich eher um die nächste Mahlzeit. Die Mittelschicht will aber auch mehr für Nachhaltigkeit zahlen, ist – was Lösungen angeht – technologiegläubiger als in jedem anderen Land.