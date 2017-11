Die BramKord Management Ltd. macht irgendetwas mit Immobilien. Glaube ich. Oder war es Export-Import? Wir müssten im Gesellschaftsvertrag nachschauen, was wir bei der Firmengründung angegeben haben. Es wollte ohnehin niemand wirklich wissen. Dafür kann sich aber unser Firmensitz auf den Seychellen sehen lassen: Weiße Kumuluswolken spiegeln sich in der Glasfront des Oliaji Trade Centres in der Hauptstadt Victoria, über dem Eingang weht die bunte Landesflagge. Nur wenige Meter sind es zum historischen Uhrenturm, einer Miniaturausgabe des Londoner Big Ben. Einst war er ein Geschenk der britischen Krone an die damalige Kolonie – heute ist er eine der meistfotografierten Sehenswürdigkeiten in Victoria. Unten im Hafen protzen die Jachten. Unsere Straße führt zum Meer.

Die drei Palmen vor unserer Firmenadresse sind frisch gepflanzt. Ob sie die Sicht aus unserem Büro versperren, werden wir nie erfahren. Wir haben ja nicht einmal einen Schlüssel dafür. Wir waren nie dort. Wir wissen auch nicht, wie viele Gesellschaften in dem Gebäude gemeldet sind. Hunderte, vielleicht Tausende. Unseren Firmensitz kennen wir bloß von einem Foto, das uns per Mail geschickt wurde. Und wir haben die Adresse: Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, 1. Stock, Suite 15, Postbox 1004.

Es ist ein Experiment. Wir haben eine Offshorefirma gegründet, um zu verstehen, wie dieses System des Steuerbetrugs funktioniert: Wer sind die Helfer? Was kostet es? Wie lässt sich das System vielleicht bekämpfen? Unsere Legende bei der Gründung ist einfach: Wir spielen nicht die Superreichen und auch keinen Konzern. Wir hätten bloß 500.000 Euro geerbt, behaupten wir, die wir vor dem Fiskus verstecken wollten. Die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg seien uns aber nach den Steuer-CD-Ankäufen durch deutsche Behörden zu unsicher. Wohin also?

In diesem Paradies hat die BramKord Management Ltd. seit wenigen Wochen ihren Sitz. Stolz halten wir die Inkorporationsurkunde in unseren Händen. Goldumrandet ist sie, unterzeichnet von Randolf Samson von der Wirtschaftsbehörde der Seychellen, abgestempelt am 2. Juli 2013. Aber weder die schmucke Urkunde noch der hübsche Firmensitz ist der Grund, warum wir uns für eine Firmengründung auf den Seychellen entschieden haben. Wichtiger war: Jeder Cent, den wir mit unserer Firma künftig erwirtschaften, jeder Euro, den wir ihr irgendwie zukommen lassen – ist steuerfrei. Und liegt jenseits der Reichweite des deutschen Fiskus.

Eine einfache Google-Suche hat uns einige Wochen zuvor hierhingebracht. Dutzende deutschsprachige Anbieter tummeln sich auf dem Markt der Offshorevermittler. Meist haben sie ihren Sitz in der Schweiz oder in Liechtenstein, manche auch in Großbritannien oder Dubai. Deutschsprachige Hotlines verheißen Beratung ohne Fremdsprachenkenntnisse, und auf ihren Websites werben die Mittler für Steueroasen, erklären Vorteile, listen Preise auf und versprechen immer das Gleiche: null Steuern!

Die Krankenschwester und der Facharbeiter müssen in diesen Steuerparadiesen leider draußen bleiben. Es sei denn, sie sind in freudiger Erwartung einer größeren Erbschaft. „Eine Offshoregesellschaft kann als Mittel zur Vermeidung von Erbschaftssteuergesetzen benutzt werden“, heißt es auf einer Website. Wäre unsere Erbschaft echt, würden wir uns jetzt die Hände reiben.

Wir klicken weiter. Ein anderer Anbieter zählt auf, für wen sich Firmen in Steueroasen lohnen: für Geschäftsleute, Onlinehändler, Berater oder Export-Import-Betriebe; für Besitzer von Immobilien und Jachten – und ganz allgemein für Freiberufler. Eigentlich für alle, die nicht über ein festes Einkommen verfügen. Besonders aber für Unternehmer. Denn viele von denen, so wirbt ein Anbieter, hätten genug davon, „hohe Abgaben in Deutschland zu bezahlen, und suchen daher nach einer optimalen Lösung mit wenigen bis gar keinen Steuerverpflichtungen“. Ein anderer rät gleich, sich professionell beraten zu lassen: „So weiß man, welche Fehler man nicht machen darf.“

Direktor und Aktionär für jeweils 320 Euro

Die nächsten Schritte auf der Seite sind bizarr simpel. Wer je in einem Onlineshop eingekauft hat, kann binnen weniger Minuten auch eine Gesellschaft in einer Steueroase gründen. Wie bei Zalando oder Amazon scrollen wir durch die Angebotspalette. Es gibt praktisch nichts, was das Herz des Steuersünders nicht begehrt.

Die Gründungskosten inklusive Gebühren für das erste Jahr reichen von 790 Euro auf den Seychellen und in Belize über 1090 Euro auf den Britischen Jungferninseln und Anguilla bis hin zu 4200 Euro in Singapur. Wir können es nicht fassen: Der Anbieter hat tatsächlich ein Einkaufswagensymbol hinter den Produkten. Mit einem Klick darauf wandert die Gesellschaft in den Warenkorb.

Weiter geht’s mit einem Bankkonto, natürlich anonym. 320 Euro kostet das in der Schweiz, auf Zypern und in Lettland. Die De-luxe-Varianten gibt es in Singapur für 700 und in Gibraltar für 750 Euro. Wir sind knauserig und entscheiden uns für Zypern. Europa, das klingt so nah, so gut.

Unter „zusätzliche Leistungen“ können Strohmänner eingekauft werden. Zum Beispiel ein Direktor oder ein Aktionär, jeweils für 320 Euro. Wir fragen uns, ob das nötig ist. Das Hilfemenü klärt auf: Der Service könne genutzt werden, um maximalen Datenschutz und Vertraulichkeit zu garantieren, da der Name des Direktors in Unternehmensdokumenten und in jedem Geschäftsvertrag auftauche. Zwischen Kunde und Direktor werde eine Vereinbarung unterzeichnet, die garantiere, dass der Direktor nur in Absprache mit dem Kunden agiere. Klingt logisch.

Zuletzt müssen wir uns noch für eine Büroform entscheiden. Standard, Premium oder Komplett sind im Angebot. Die Preise gehen von 400 bis 1 800 Euro. Die einfachste Version beschränkt sich auf eine Postadresse, zubuchbar sind zum Beispiel ein Firmenschild, ein Anrufbeantworter oder sogar eine Sekretärin, „die in Ihrem Namen die Anrufe entgegennimmt und weiterleitet“.