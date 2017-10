Wer es heute in Amerika vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen will, braucht vor allem eine Fähigkeit: Realitätsverweigerung. Ines Zöttl über eine amerikanische Träumerin in Seattle.

In Seattle, der Heimat der globalen Coffee-to-go-Kette Starbucks, schmeckt der Kaffee so scheußlich wie im großen Rest Amerikas. Zu dünn, die Bohnen zu scharf geröstet.

Aber Karis, 38, lange, braune Haare, zupackender Typ, stört das nicht. Sie ist nicht wegen des Kaffees gekommen und auch nicht wegen der angeblich weltbesten Käsemakkaroni von Beecher’s (dünn, geschmacklos), für die mittags Dutzende am Pike Place Market Schlange stehen. Karis ist wegen des liberalen Flairs quer durch die USA gezogen, aus Florida in den Bundesstaat Washington an der Grenze zu Kanada. Seattle gilt als links, ökologisch und genussorientiert – kurz: als ziemlich europäisch. Die meisten Amerikaner halten das für kein Kompliment.

Große Pläne

Karis hat ihre Jugend in Key West verbracht. Aber die Tochter britischer Einwanderer fand das Rentnerparadies „stupide“. Die Schule hat sie unterfordert, ein Studium konnte sie sich nicht leisten. Ihren Traum, nach Seattle zu ziehen, hat sie trotzdem wahr gemacht.

Sie hat lange als Köchin gearbeitet – für einen Hungerlohn, von dem sie sich eine eigene Wohnung in der boomenden Metropole nicht leisten konnte. Jetzt probiert sie etwas Neues: Sie chauffiert die Haustiere derer, die sich weit mehr als eine Wohnung leisten können, durch die Stadt. Zum Tierarzt, zum Hundefriseur oder für 35 Dollar morgens in die Kita und abends zurück ins Townhouse. Das Geschäft laufe gut, erzählt Karis, aber eigentlich hat sie schon neue Pläne. Sie würde gerne ein Cannabis-Café nach Amsterdamer Vorbild eröffnen. Im Evergreen State allerdings darf Marihuana zwar verkauft, aber nicht vor Ort konsumiert werden – und eine Gesetzesänderung durchzusetzen werde „wohl zu lange dauern“, räumt sie ein. Statt darauf zu warten, wird sie einen Computerkurs besuchen, weil sie auch Geschäftsideen für Apps hat. Seattle ist schließlich die Heimat von Amazon, des Start-ups, das die Old Economy das Fürchten lehrt.

Die magische Essenz des amerikanischen Traums

In Deutschland, denke ich an dieser Stelle, wäre die Enddreißigerin die ideale Kronzeugin einer SPD, die den Schutz der Schwachen propagiert. Karis’ Finanzsituation ist in Wirklichkeit prekär, fürs Alter sorgt sie nicht vor. Aber die Soloselbstständige fühlt sich nicht als Opfer. Für sie ist die Welt eine immerwährende Chance, die es zu ergreifen gilt. Im Januar wird sie England, das Land ihrer Kindheit, besuchen. Leben aber will sie in Amerika.

Vor einigen Monaten noch hätte mein Urteil festgestanden: ein klarer Fall von Realitätsverweigerung. Hier aber erscheint mir Karis’ ungebrochener Optimismus wie die magische Essenz des amerikanischen Traums, in dem alles möglich scheint. Karis jedenfalls ist sicher: Mit 50 wird sie so reich sein, dass sie nicht mehr arbeiten muss. Ein Teil von mir glaubt das auch.