Das Wirtschaftsimperium der Militärjunta in Myanmar gleiche einer „Black Box“, befand die NGO Global Witness, die darauf spezialisiert ist, Skandale an der Schnittstelle von Wirtschaft und Menschenrechten aufzudecken. Äußerst umfassend reiche es von Sim-Karten über Bier und Tourismus bis hin zu Edelsteinen, sagen andere. Über Jahrzehnte hat die Armee sich Unternehmen einverleibt, teils Monopole errichtet und Kontrolle über Schlüsselsektoren erlangt. Erlöse daraus unterstützen Einheiten der Armee, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Minderheiten begehen, schrieb die Organisation Justice for Myanmar dem Sender Al-Jazeera, und das „unabhängig vom Staatshaushalt“.

Der Putsch der Generäle vom Februar gegen die demokratisch gewählte Führung des asiatischen Landes und die brutale Gewalt, mit der sie gegen den Widerstand in der Bevölkerung vorgehen, wirft ein Schlaglicht auf die wirtschaftlichen Verstrickungen der Generäle. Teile der internationalen Gemeinschaft empören sich und suchen Druckmittel gegen das Regime. Allen voran hat US-Präsident Joe Biden Strafen gegen das neuerliche Aufbäumen der Militärs verhängt: „Smart“ sollen sie sein – gezielt an sensiblen Stellen ansetzen, wo es der führenden Elite wehtut.

Denn bis 2011 hat die Militärdiktatur Jahrzehnte herkömmlicher Handelsembargos recht unbeschadet überstanden. Und mit der Öffnung der Volkswirtschaft parallel zur beginnenden Demokratisierung vor zehn Jahren hat die Inbesitznahme von Schlüsselsektoren durch hochrangige Militärs nocheinmal Fahrt aufgenommen. Heimische Transparenzinitiativen bemühen sich, Licht in das Dunkel undurchsichtiger Firmenstrukturen zu bringen. Erst eine Untersuchung des UN-Menschenrechtsrats infolge der Gräueltaten gegen die Minderheit der Rohinga brachte 2019 belastbare Erkenntnisse.

Verlust von Privilegien

Sie zeigt, über welche bedeutende Wirtschaftsmacht das Militär verfügt, und erklärt, wie Verlustängste des Militärs vor einer stärkeren zivilen Regierung um Staatsrätin Aung San Suu Kyi den Weg zum Coup bereitet haben. Im Zentrum bilden zwei große Konglomerate die tragenden Säulen des Wohlstands der Generäle: die Myanmar Economic Holdings (MEHL) und Myanmar Economic Corporation (MEC). Amnesty International schätzte allein die Dividenden, die der MEHL-Vorstand in 20 Jahren an rund 380.000 Soldaten und 1800 institutionelle Aktionäre – wie Regionalkommandos und Divisionen – ausschüttete, auf 18 Mrd. Dollar. Über Aktienbesitz soll der oberste Befehlshaber und Putschist, General Min Aung Hlaing, 2010/11 eine viertel Million Dollar eingenommen haben.

Der UN-Bericht deckte mehr als hundert Unternehmen im Besitz von MEHL und MEC sowie 27 Partnerfirmen mit engen Beziehungen zum Militär auf und legte deren beherrschende Stellung beim Abbau kostbarer Rohstoffe, allen voran im Jade- und Rubin-Handel vornehmlich mit China, offen. „Ihr Einfluss und ihre verzweigten Beteiligungen sind Eckpfeiler des ausgeklügelten Systems von Patronage, mit dem das Regime sich an der Macht hält“, zitieren Berichte die US-Botschaft. „Da sie ihr eigenes Geschäftsimperium kontrolliert, hat Tadmadaw (das Militär) sich der Rechenschaftspflicht und Prüfung entzogen, die unter ziviler Kontrolle von Verteidigungshaushalten üblich sind“, befand die UN.

Externe Partner

Zu den engsten Partnern von MEHL gehören hauptsächlich asiatische Firmen aus Bergbau, Industrie und Finanzen, allen voran aus China, Japan, Südkorea (etwa Textilexporteur Pan-Pacific) und Singapur. Einige gehen auf Distanz. So die japanische Getränke-Holding Kirin, die ihren Rückzug aus gemeinsam betriebenen Brauereien erklärte. Auch der singapurische Tycoon Lim Kaling stellte seine Beteiligung am Zigarettenhersteller Virginia Tobacco Co. in Frage.