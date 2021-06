Valentin Stalf ist kein großer Kryptofan, doch er hat sich der Nachfrage gebeugt: „Die Kunden wollen Krypto“, sagte er im Frühjahr. Seine Neobank N26 arbeite daran, Krypto-Handel den sieben Millionen Nutzern über die App zugänglich zu machen, hieß es. Nachdem es einige Monate still wurde, gibt es nun neue Details: Bis zum Ende des Jahres sollen Kunden mit Bitcoin und Co. handeln können, verkündete der Co-CEO in einem internen Meeting. Für das Feature baut N26 zudem in Serbien einen Entwicklungs-Hub auf, um von den technischen Talenten in Osteuropa zu profitieren, wie Recherchen von Finance Forward ergeben.

Auch bei weiteren strategischen Großprojekten tut sich etwas – in Brasilien hat die Berliner Smartphone-Bank das Team vergrößert, dort stehen die Zeichen wieder auf Expansion, nachdem längere Zeit unklar war, wie es weitergeht. Es herrsche im Management eine Aufbruchstimmung, heißt es aus Unternehmenskreisen.

