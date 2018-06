Auf dem Schlachtfeld des globalen Handelskriegs wird Harley-Davidson an zwei Fronten angegriffen. Durch die neuen US-Zölle auf Stahl und Aluminium steigen die Rohstoffkosten des Unternehmens in diesem Jahr um bis zu 20 Mio. Dollar. Und da andere Länder Vergeltungszölle verhängen, erhöhen sich die Kosten für den Export von Motorrädern in die wichtigsten Überseemärkte drastisch.

Das Unternehmen teilte am Montag mit, dass die in der vergangenen Woche verhängten EU-Zölle von 31 Prozent, die Kosten für jedes nach Europa gelieferte Motorrad um etwa 2200 Dollar erhöhen würde. Als Sofortmaßnahme will der Hersteller die Produktion von Motorrädern für den europäischen Markt dorthin verlagern.

Das ist eine teure Strategie, die jährliche Kosten von bis zu 100 Mio. Dollar verursacht – aber sie scheint notwendig. In Amerikas schrumpft der Kundenkreis für die Motorräder, weshalb die Käufer im Ausland wichtiger denn je sind für die 115 Jahre alte Hersteller-Ikone.

Auslandsmärkte werden wichtiger für Harley-Davidson

In den USA sind die gut betuchten Babyboomer in die Jahre gekommen, für die Harley-Davidson ein Statussymbol und die Eintrittskarte in die Freiheit waren. Jüngere zeigen weniger Interesse an den zweirädrigen Maschinen, die auch als „Geezer Glider“ bekannt sind – Motorräder für alte Knacker.

Hält diese Entwicklung im gleichen Tempo an, wird die Zahl der ausländischen Harley-Davidson-Käufer schon bald größer sein als die der US-amerikanischen. Im vergangenen Jahr verkaufte Harley mehr als 39 Prozent seiner Maschinen auf Märkten außerhalb der USA. Das ist ein rasanter Wandel für den Hersteller, der im Jahr 2004 noch vier von fünf Motorrädern in den USA verkaufte.

Internationale Märkte bieten große Chancen, sagt Harley-Davidson-COO Michelle Kumbier. Aber sie bringen weniger Gewinn ein, weil Europäer und Asiaten kleinere Motorräder mit weniger Zusatzausstattung bevorzugen. Für das Unternehmen sind das keine erfreulichen Aussichten zu einer Zeit, in der die operativen Margen voraussichtlich unter die Marke von zehn Prozent sinken werden.

Harley hat den Schritt zum Bau von Fabriken in Übersee gemacht, um Zölle in wachstumsstarken Märkten zu umgehen. In Ländern wie Indien und Thailand liegen diese bei bis zu 100 Prozent. Mittlerweile werden Motorräder der amerikanischen Markenikone auch in Indien und Brasilien produziert. Ein neues Werk in Thailand steht kurz vor dem Start.