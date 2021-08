Drei Jahre lang hat Alexis Rog für den 100-Milliarden-schweren Softbank Vision Fund nach Fintechs und Software-Start-ups in Europa und den USA gesucht, das Investment in das Berliner Start-up Auto1 betreute er etwa mit. Dabei kribbelte es in ihn stets in den Fingern, selbst etwas zu gründen, sagt der 36-Jährige.

Ende vergangenen Jahres wechselte Rog dann die Seiten, gemeinsam mit Stephen Simmons, Alastair Bulger und Harry Singh startete er in London das Start-up Sikoia, eine Plattform für andere Fintechs – mit der sie auf den Software-Hype aufspringen.

Jetzt hat das Start-up 2,3 Mio. Dollar in einer frühen Finanzierungsrunde eingesammelt, abgesehen von Business Angels wie Auxmoney-Gründer Raffael Johnen und dem Finanzchef von Wefox, Fabian Wesemann, beteiligten sich auch der N26-Investor Earlybird und Seedcamp. Ende des Jahres will Sikoia launchen.