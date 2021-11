#6 Jürgen Müller (SAP)

Gleich zweimal ist Jürgen Müller in den Rankings zu den CxOs mit den meisten Social-Media-Followern vertreten. Denn nicht nur, was die Follower angeht, zählt er mit seinen 14.853 Nutzern zu den zehn Spitzenreitern, sondern er ist auch einer der Dax-Vorstände mit den meisten Tweets seit Jahresbeginn. Rund 132 Mal postete der SAP-CTO bis zum Stichtag am 12. September. Müller ist seit 2014 bei Twitter. Inhaltlich befassen sich seine Beiträge neben dem eigenen Unternehmen auch mit gesellschaftlichen Themen wie der Bedeutung von Frauen in MINT-Berufen oder dem Mental Health Day.