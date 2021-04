„Haben Sie einen Tipp für heute Abend?“ – wenn Ex-Fußballmoderator Gerhard Delling an der Fleischtheke zweideutig über Grillgut diskutiert, heißt der Gewinner am Ende: Edeka. Der Verbund von Supermärkten ist der neue Spitzenreiter im Werbelieblings-Ranking von Yougov. Die Marktforscher messen mit der Agenturgruppe BBDO der Account Planning Group (APG) regelmäßig, welche Werbung den Deutschen besonders gut gefällt. Bei der aktuellen Auswertung für den Zeitraum von Ende November 2020 bis Anfang März 2021 stellten die Macher zunächst einmal fest: Die Spots werden offenbar besser.

Werbung bleibt hängen

Demnach konnten 43 Prozent der rund 3000 Befragten ab 18 Jahre ihre persönliche Lieblingswerbung der vergangenen Wochen nennen, erinnerten sich also an eine Werbung, die ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist. Bei den Erhebungen im Sommer und Herbst 2020 habe dieser Anteil bei unter 40 Prozent gelegen. Humor funktioniert bei Werbung besonders gut, vor allem in der aktuellen Lage, wie die Umfragemacher feststellten. „21 Prozent der Befragten geben an, dass ihr jeweiliger Werbefavorit humorvoll sei“, teilte Yougov mit. „Führend beim Thema Humor bleibt dabei Haribo mit seiner Kinderstimmen-Kampagne, die mehr als 80 Prozent der Befragten schmunzeln lässt.“

Das aktuelle Ranking berücksichtigt auch die Weihnachtskampagnen 2020, was für die höheren Erinnerungswerte gesorgt haben könnte. „Hier konnte kein anderes Unternehmen die Verbraucher so stark überzeugen wie Edeka mit dem Spot ‚Die besondere Weihnachtsgeschichte des Herrn Schmidt‚“, hieß es bei Yougov. Der Clip ist bis April 2021 auf Youtube mehr als 4,5 Millionen Mal angeschaut worden. „Edeka zum Beispiel bescheinigen die Befragten Stärke sowohl beim Thema Haltung (33 Prozent), Storytelling (35 Prozent) aber auch Humor (34 Prozent)“, erläuterten die Marktforscher.

Die Top-Werbung in Deutschland

Diese guten Noten schlugen sich in der Gesamtliste der Werbelieblinge nieder. Edeka konnte den Angaben zufolge erstmals den Spitzenplatz erobern. Haribo fiel auf Platz zwei:

Edeka: 181 Punkte Haribo: 175 Punkte Aldi: 153 Punkte Amazon: 117 Punkte Coca-Cola: 87 Punkte Milka: 80 Punkte Netto: 77 Punkte Lidl: 70 Punkte Apple: 67 Punkte Telekom: 66 Punkte

