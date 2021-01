#3 Ingolstadt & Darmstadt

Die Einwohnerzahl und auch die Zahl an Arbeitsplätzen sind in Ingolstadt in 2020 zurückgegangen. Das macht sich in der bayrischen Studentenstadt zwar bemerkbar, nicht aber beim Gesamtblick auf das sozioökonomischen Umfeld. Hier liegt Ingolstadt mit einem Wert von 3,5 im oberen Mittelfeld. Mit einem Gesamtwert von 6,3 landet Ingolstadt damit auf Platz drei, gemeinsam mit Darmstadt. Zwar bleibt das sozio-ökonomische Umfeld Darmstadts leicht hinter Ingolstadt zurück, dafür kann die Stadt aber durch mehr Stabilität in der Krise punkten.