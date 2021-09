#2 China

China ist 2020 zum zweitgrößten Atomkraftproduzenten der Welt aufgestiegen. Es überrundete Frankreich mit einer Bilanz von 366,2 Terawattstunden. Das Plus von 4,7 Prozent war der zweitgrößte Zuwachs in den Top 10 hinter dem Nachbarn Korea. Auf Zehn-Jahres-Sicht aber spielte die Volksrepublik mit ihrem wirtschaftlichen Aufschwung im Zuge der Strategie „Made in China 2025“ in einer eigenen Liga. Sie steigerte ihre Nuklearbilanz dem Bericht zufolge von 2009 bis 2019 um jährlich durchschnittlich 17,4 Prozent. Der nächsthöchste Wert in den Top 10 waren die 2,5 Prozent Russlands.