#4 Baidu

Die USA dominieren die Top 10 der größten Internetseiten der Welt. Das mag aber auch daran liegen, dass Nutzer in anderen Teilen der Welt Angebote verstärkt mobil per App nutzen, während im Westen viele User hauptsächlich über den Computer surfen. Als einziger Anbieter aus China schaffte es Baidu.com in die Spitzengruppe. Dafür platzierte sich der Internetriese auf Rang vier. SimilarWeb verzeichnete binnen 28 Tagen rund 10,38 Milliarden Total Visits. Das entsprach einem Plus von 8,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Ranking.