#1 Öffentlicher Dienst: Länder

Die Länder sind mit Abstand der größte Arbeitgeber in Deutschland. Auf sie entfällt fast genau die Hälfte aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst: 2.387.540 Menschen. Wiederum mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Landesbereich sind im Bildungswesen oder in Wissenschaft und Forschung tätig, vor allem also an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie an Hochschulen. Außerdem werden die meisten Polizisten von den Ländern gestellt.