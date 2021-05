Halbleiter-Produzenten

Der steigende Bedarf an Halbleitern hat vielen der wenigen Produzenten übervolle Auftragsbücher beschert. Zuletzt korrigierte Infineon seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020/21 nach oben. Der Umsatz soll bis zum 30. September auf 11 Mrd. Euro, plus oder minus drei Prozent, steigen. Bislang war Infineon von 10,5 Milliarden ausgegangen. Auch der US-Chip-Hersteller AMD rechnet mit einem Wachstum von 50 Prozent, zuvor war der Konzern von 39 Prozent ausgegangen. Beim Branchen-Riesen TSMC sorgte die Nachfrage im ersten Quartal ebenfalls für starke Geschäftszahlen. Der Umsatz stieg im ersten Jahresviertel um 17 Prozent auf umgerechnet etwa 10,8 Mrd. Euro, der Überschuss wuchs im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 4,1 Mrd. Euro. Viele Hersteller kündigten an, in den Ausbau der eigenen Fertigung zu investieren. Bis 2024 wollen beispielsweise TSMC 100 Mrd. Dollar, Samsung rund 116 Mrd. Dollar und US-Anbieter Intel rund 20 Mrd. Dollar in neue Produktionskapazitäten investieren.