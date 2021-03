#7 Transsion

Transsion ist hierzulande nur Branchenkennern ein Begriff. Der Handy-Hersteller aus Shenzhen konzentriert sich auf Märkte in Afrika und Südasien. In Afrika ist Transsion-Marke Tecno sehr populär. Produziert wird unter anderem in Adis Abebe (Foto). Das Unternehmen belegte im Trendforce-Ranking der größten Smartphone-Produzenten 2020 mit 55 Millionen Einheiten Platz sieben. Die im Januar 2021 veröffentlichte Analyse beruhte noch auf vorläufigen Daten. Die Experten rechneten damit, dass Transsion die Produktion 2021 auf 60 Millionen Einheiten steigern kann und vergaben in ihrer Prognose Platz sechs.