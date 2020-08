#1 Walmart

Der größte Konzern der Welt ist ein Familienunternehmen. Der US-Einzelhandelsgigant Walmart führt die Rangliste mit 485,87 Milliarden Dollar Umsatz an. Die Familie des Gründers Sam Walton hält den Angaben zufolge 50,83 Prozent der Anteile an dem börsennotierten Unternehmen und ist mit drei Mitgliedern im Aufsichtsrat vertreten. Drei der zehn größten Familienkonzerne stammten aus der Kategorie „Konsum/Einzelhandel“. Walmart hat seine Vormachtstellung seit Veröffentlichung des Rankings ausgebaut. Die Umsätze des Konzerns waren 2019 auf 524,0 Milliarden Dollar gestiegen, unter anderem wegen eines Booms beim Online-Handel. Und ehe nicht Jeff Bezos eines seiner vier Kinder oder Nichten und Neffen an der Spitze von Amazon platziert, dürfte Walmart der Titel des größten Familienunternehmens so schnell niemand streitig machen dürfen.