#10 Eon

Zwei der 12 Dax-Urgesteine waren in den Anfangstagen mit einem Vorgängerunternehmen vertreten. Zu ihnen gehört Eon. Der Energieversorger wurde im Juni 2000 in den Dax aufgenommen. Seine Vorgängerunternehmen Veba und Viag waren seit Anfang an im Dax dabei. Eon lag zum Stichtag 26. Mai 2021 gemessen an der Marktkapitalisierung mit knapp 27 Mrd. Euro auf Platz 18 der größten Dax-Unternehmen. Das bedeutete in diesem Ranking der größten ältesten Dax-Mitglieder Platz zehn.