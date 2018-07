Alles begann mit einer vergleichsweise harmlosen Meldung: Am 19. September 2015 fordert die Umweltbehörde in den USA den VW-Konzern auf, 500.000 Autos wegen zu hoher Abgaswerte umgehend in die Werkstätten zurückzurufen. Danach geht es Schlag auf Schlag: Schon am 20. September erfährt die Öffentlichkeit zum ersten Mal, der Konzern habe seine Dieselmotoren in den USA mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgestattet, um die offiziellen Testergebnisse zu frisieren. Einen Tag später ist von Millionen VW-Fahrzeugen weltweit die Rede, die unter Manipulationsverdacht stehen. Am 23. September tritt der Vorstandschef des Konzerns, Martin Winterkorn, zurück. Der Aufsichtsrat stellt seinem Spitzenmanager gleichzeitig einen Persilschein aus: Er trage persönlich keine Verantwortung für das, was geschehen ist.

Das war die erste große Lüge, der viele weitere folgen sollten. Seit fast drei Jahren schwelt nun der Skandal bei VW – und es vergeht kaum eine Woche ohne neue Schreckensmeldungen für den Konzern. Zuletzt war es die Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler, die für Aufruhr in Wolfsburg sorgte. Ein Ende des Skandals scheint nicht in Sicht. Trotzdem kann man bereits eine Zwischenbilanz wagen – mit fünf Thesen.