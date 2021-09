#4 Maschinenbau profitiert von Chinas Aufschwung

Da verwundert es nicht, dass Chinas Streben nach wirtschaftlicher Vormachtstellung hierzulande nicht nur auf Skepsis stößt. In einer Umfrage des VDMA und des Schweizer Maschinenbauverbands Swissmem unter 222 Mitgliedsfirmen gaben 36 Prozent an, „Made in China 2025“ habe sich positiv auf das eigene Geschäft ausgewirkt. Denn von den umfangreichen Investitionen der Staatsführung in Forschung und Entwicklung profitieren den Angaben zufolge eben nicht nur chinesische Unternehmen, sondern auch exportorientierte Firmen im Ausland. Das Interesse der Maschinenbauindustrie am Markt China sei ungebrochen, urteilte der Verband. „Wir rechnen auch in der näheren Zukunft mit einem weiteren Ausbau der Aktivitäten der Unternehmen vor Ort. Chinas Hunger nach zuverlässigen, energieeffizienten und stärker vernetzten Maschinen und Anlagen ist groß, und der europäische Maschinenbau hat entsprechende Lösungen im Angebot.“