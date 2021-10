Mit einer Bewertung von 8 Mrd. Euro wird N26 in den kommenden Tagen seine Finanzierungsrunde verkünden – Third Point, Coatue und Dragoneer sollen investieren. Parallel muss die Berliner Firma auf Druck der Bafin hin ihr Wachstum drosseln

Nach Monaten der Verhandlungen befindet sich die Smartphone-Bank N26 auf der Zielgeraden: In wenigen Tagen soll die große Finanzierungsrunde unterschrieben werden, die Eckdaten stehen bereits fest. Der Spiegel hatte zuerst berichtet, dass das Berliner Fintech von Wagniskapitalgebern insgesamt 700 Mio. Euro einsammelt, und das zu einer Bewertung von rund 8 Mrd. Euro.

Bislang nicht bekannt waren allerdings wichtige Details zu der Finanzierung. Nach Informationen von Finance Forward sollen drei bekannte Fonds die Runde anführen: Coatue, Third Point und Dragoneer. Eine Sprecherin wollte die Namen nicht kommentieren.

Vor allem Coatue, ein 48 Mrd. Dollar schwerer Fonds von Philippe Laffont, ist in den vergangenen Monaten mit seinen aggressiven Investments aufgefallen. Bei dem gehypten Liefer-Start-up Gorillas stieg Coatue beispielsweise in großem Stil ein. Laffont drängt derweil nach Europa und will in London ein eigenes Büro eröffnen. Ein Einstieg bei N26 wäre ein weiteres Zeichen für die Ambitionen in Europa.