Fünf Nullen

So viele Nullen wurden im August 2018 aus der Währung Venezuelas gestrichen. Das kam einer Abwertung um 96 Prozent gleich. Die Währung Bolivar Fuerte wurde zudem in Bolivar Soberano umbenannt und an die Kryptowährung Petro geknüpft. An der Geldentwertung hat sich trotzdem nichts geändert.