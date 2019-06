Das klassische Büro-Outfit sieht für den Knigge folgendermaßen aus: Anzug (gern aus Schurwolle) mit Krawatte für den Herren; Kostüm, Hosenanzug oder Etuikleid für die Dame. So weit, so zeitlos. Aber schon bei der Farbgestaltung der Bürokleidung wird es komplizierter. Für den Knigge ist klar: „Je höher die Position innerhalb einer Hierarchie, umso dunkler werden die getragenen Farben.“ Das bedeutet aber natürlich nicht, dass der Praktikant im weißen Anzug erscheint.

Für die Männer sieht der Benimmratgeber folgende Regeln vor:

Dos:

Anzughosen mit richtiger Beinlänge (Hosensaum im Stehen etwa 0,5 bis 1 cm oberhalb des oberen Schuhabsatzrandes)

Socken (lang genug, um den Blick auf das nackte Bein zu vermeiden)

Ordentliche Frisur

Ordentliche Rasur

Deodorierung

Don’ts:

Jacketts mit großen Mustern

Tennissocken

abgelaufene Schuhsohlen

zu viel Schmuck (mehr als ein Ring, eine Herrenuhr)

Bunte Strümpfe im Comicstil

Bei den Frauen gibt der Knigge folgenden Dresscode aus:

Dos:

Kostüm & Hosenanzüge

Feinstrumpfhosen

Dezentes, typgerechtes Make-up

Geschlossene Schuhe

Gepflegte Hände und Fingernägel

Don’ts:

Durchscheinende Blusen

Miniröcke

Zu tiefes Dekolleté

Schweres Parfum

Sichtbare Achsel- und Beinbehaarung

Diese Regeln zielen selbstredend auf ein konservatives Arbeitsumfeld ab. In einem Start-up können „unordentliche“ Frisur, Tennissocken, kurze Röcke oder – oh Schauder – offene Damenschuhe hingegen sogar in der Chefetage zum individuellen Look dazugehören. Doch selbst der CEO eines führenden Dax-Unternehmens unterstreicht womöglich mit bunten Socken, dass er auch mal unorthodoxe Wege geht. Eigentlich sollte das Dresscode-Motto lauten: „Je höher die Position innerhalb einer Hierarchie, umso weniger brauchen Sie sich um Regeln scheren.“ Gedeckte Farben? Die überlässt Bundeskanzlerin Angela Merkel lieber den Herren ihres Kabinetts.