Xiaomi Mi 11

Apple wartet traditionell mit der Vorstellung des neuen Smartphone-Flaggschiffs bis zum Herbst. Xiaomi hat den Start der Vorbestellungen für sein neues Top-Modell hingegen schon auf Ende Februar gelegt. Ganz so futuristisch wie das Concept-Smartphone mit „Wasserfall“-Display und ohne physische Anschlüsse fällt das Mi 11 zwar nicht aus. Dafür ist das Display zumindest auf der Vorderseite an allen Seiten abgerundet und das Handy punktet auf dem Papier mit neuester Technik und einem Preis, der die Konkurrenz deutlich unterbietet. Das M11 bietet laut Hersteller den High-End-Chip Qualcomm Snapdragon 888, acht Gigabyte DDR5-RAM und 128 oder 256 GB Flashspeicher. Das Top-Modell unterstützt selbstverständlich 5G und setzt auch beim kabellosen Laden auf Turbogeschwindigkeit. Xiaomi verspricht eine Leistung von 50 Watt. Das sind nur fünf Watt weniger als beim Laden per Kabel. Das Mi 11 kostet in Deutschland je nach Speichergröße 800 oder 900 Euro. Das ist derselbe Startpreis wie beim Vorgänger Mi 10.