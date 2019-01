Der deutsche Maler Georg Baselitz und der britische Bildhauer Tony Cragg sind die großen Gewinner im diesjährigen Ranking der 100 größten lebenden Künstler. Denn beide schafften 2017/2018 durch zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland den höchsten Zuwachs an Punkten innerhalb der Top-100-Liste. Baselitz sprang auf Platz drei, Cragg auf Rang acht.

Georg Baselitz stellt sein Licht nicht unter den Scheffel: „Ich hab ein Verhältnis zu meinen eigenen Bildern wirklich als Fan oder als Bewunderer.“ An Bewunderern aber mangelt es Baselitz sowieso nicht. Das war jedoch nicht immer so. Denn in den 70er-Jahren lösten seine hingefetzten Bilder Hohn und Ablehnung aus. Erst der Aufstieg der sogenannten Neuen Wilden in der Kunst verhalf ihm zu Ruhm und steigenden Preisen. Von 1988 bis 1991 führte Baselitz gar das Kunstkompass-Ranking an.

Baselitz ist ein Indiz für den Erfolgskurs der regelmäßig totgesagten Malerei. Ein weiterer Beleg: der gebürtige Dresdner Gerhard Richter. Er ist seit 15 Jahren die Nummer eins im Kunstkompass. Richter gilt als Meister des permanenten Stilwechsels zwischen abstrakter und gegenständlicher Kunst, verwischtem Fotorealismus und digital erzeugten Streifenbildern. Generell behauptet sich die Königsdisziplin Malerei in der Liste weiterhin: mit 18 Protagonisten, deren Arbeiten hauptsächlich der Malerei zuzurechnen sind, wie Anselm Kiefer, Neo Rauch oder der Niederländerin Marlene Dumas.

Platz 2018 Platz 2017 Name Jahrgang Land Kunstform Gesamt Zuwachs 1 1 Gerhard Richter 1932 GER Malerei 149650 6750 2 2 Bruce Nauman 1941 USA Mixed Media 120020 5250 3 4 Georg Baselitz 1938 GER Malerei 96850 9500 4 3 Rosemarie Trockel 1952 GER Mixed Media 95100 1900 5 5 Cindy Sherman 1954 USA Fotokunst 84930 3400 6 6 Anselm Kiefer 1945 GER Malerei 77010 2350 7 7 Olafur Eliasson 1967 DEN Installation, Kritische Kunst 75550 2350 8 9 Tony Cragg 1949 GBR Skulptur 73800 10350 9 8 William Kentridge 1955 RSA Zeichnung, Filmkunst 71959 2415 10 10 Richard Serra 1939 USA Skulptur 65070 1950 11 11 Pipilotti Rist 1962 SUI Video-Art 64900 2850 12 12 Jeff Koons 1955 USA Skulptur, Malerei 64390 3700 13 14 Imi Knoebel 1940 GER Malerei, Installation 64010 3650 14 15 Thomas Schütte 1954 GER Skulptur, Zeichnung 62300 2300 15 13 Andreas Gursky 1955 GER Fotokunst 61970 1500 16 18 Mona Hatoum 1952 GBR Installation, Kritische Kunst 60730 5250 17 16 Lawrence Weiner 1942 USA Konzeptkunst 59900 1200 18 17 Thomas Ruff 1958 GER Fotokunst 58200 1950 19 20 Maurizio Cattelan 1960 ITA Skulptur, Kritische Kunst 58130 3350 20 21 Christian Boltanski 1944 FRA Installation, Kritische Kunst 57920 3150 21 22 Bill Viola 1951 USA Video-Art 57730 3400 22 19 Francis Alÿs 1959 BEL Mixed Media, Kritische Kunst 57080 1750 23 24 Fischli / Weiss 1952/46 SUI Mixed Media 55650 1700 24 25 Christo / Jeanne-Claude 1935/35 USA Aktionskunst 55580 2150 25 28 Isa Genzken 1948 GER Skulptur 55400 3350 26 23 John Baldessari 1931 USA Fotokunst 54460 400 27 31 Jeff Wall 1946 CAN Fotokunst 54330 2950 28 27 Jasper Johns 1930 USA Pop-Art 54300 2000 29 34 Jenny Holzer 1950 USA Kritische Kunst, Malerei 54290 4850 30 26 Damien Hirst 1965 GBR Skulptur, Malerei 54180 1650 31 29 Claes Oldenburg 1929 USA Pop-Art 53590 1700 32 32 Pierre Huyghe 1962 FRA Mixed Media 53530 2700 33 30 Douglas Gordon 1966 GBR Mediale Kunst 53080 1350 34 41 Ilya & Emilia Kabakov 1933/45 UKR Installation, Kritische Kunst 52850 4450 35 39 Günther Uecker 1930 GER Zero 52410 3600 36 36 Daniel Buren 1938 FRA Minimal Art, Installation 51810 2700 37 37 Thomas Struth 1954 GER Fotokunst 51250 2200 38 35 Paul McCarthy 1945 USA Skulptur, Installation 51100 1700 39 40 Thomas Demand 1964 GER Fotokunst 50770 2000 40 33 Matthew Barney 1967 USA Mixed Media 50300 300 41 38 Thomas Hirschhorn 1957 SUI Installation 49280 450 42 42 Gilbert & George 1943/42 GBR Malerei, Performance 48950 1350 43 47 Marina Abramovic 1946 SRB Performance 48430 3600 44 45 Carsten Höller 1961 GER Installation 48330 2150 45 43 Ed Ruscha 1937 USA Pop Art 47750 1400 46 44 Neo Rauch 1960 GER Malerei 47280 1000 47 54 David Hockney 1937 GBR Pop Art 46870 4550 48 49 Tobias Rehberger 1966 GER Installation 46000 1850 49 55 Anish Kapoor 1954 GBR Skulptur, Installation 45730 3600 50 50 Erwin Wurm 1954 AUT Skulptur, Performative Kunst 45700 2500

Die ganze Liste finden Sie in CAPITAL 12/2018.