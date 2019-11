#1 Schweiz

Nirgendwo auf der Welt wird nachhaltiger Tourismus so konsequent umgesetzt wie in der Schweiz. Zu diesem Ergebnis kommt das Weltwirtschaftsforum in seinem aktuellen Tourismusbericht. Die Schweiz liegt mit sechs Punkten in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ vor der Konkurrenz, ist allerdings noch deutlich von der vollen Punktzahl entfernt. In Sachen Umweltschutz ist Europa nach Ansicht der Experten weltweit führend. Als erstes Land außerhalb des Kontinents schaffte es Kanada auf Platz 16.