Gerade in den USA gründen viele Superreiche Stiftungen. Das lohnt sich steuerlich und ist auch noch gut für das Image. Was hinter dahinter steckt, erklärt Finanzexpertin Sandra Navidi im Interview

In Deinem Buch „Future Proof Mindset“ erklärst Du, was man von erfolgreichen und wohlhabenden Menschen lernen kann. Viele sind Philanthropen. Kann man es sich als Superreicher leisten, kein Philanthrop zu sein?

Nein. Das hat vor allem in den Vereinigten Staaten große steuerliche Vorteile. Viele haben eine Foundation, über die sie Kosten absetzen und die Wohltätigkeit steuerlich geltend machen können. Natürlich ist es auch sehr gut zur Imagepflege. Es gehört zum guten Ton, wenn man ein Warren Buffett, Bill Gates oder Hollywoodstar ist, dass man etwas zurückgibt. Das können sie dann bequem über eigene Stiftungen machen.

Geht es Menschen wie Microsoft-Gründer Bill Gates und Amazon-Gründer Jeff Bezos, der im November auch bei der Klimakonferenz in Glasgow war, nur um Steuern? Oder liegt ihnen auch das Wohl der Erde am Herzen?

Natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Es ist ein komplexes Thema, es hängt sehr von der Person ab. Aber sie haben ein natürliches Eigeninteresse, denn das Geschäft floriert nur in einer Welt, die funktioniert. Wenn alles vor die Hunde geht, wird es schwierig. Wenn sie wirklich Gutes tun wollten, könnte man auch argumentieren, sie könnten mehr Steuern zahlen, anstatt Geld abzuschöpfen und selbst zu entscheiden, wo und wie in Gesundheitspolitik investiert wird.

Denken Milliardäre, sie wissen besser als der Staat, wie man Geld investiert, und sagen deswegen: „Ich zahle lieber keine Steuern und investiere dafür ganz viel in die Bereiche, die mir wichtig sind“?

Milliardäre haben definitiv ein großes Ego. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass sie meinen, sie wissen es besser als die Politik. In Amerika ist in den letzten Jahrzehnten auch dieser Celebrity-Kult geprägt worden. Geld bringt Prominenz, Macht und Ansehen. Ein bisschen herrscht in der Bevölkerung die Wahrnehmung, wer viel Geld gemacht hat, ist schlauer, erfolgreicher und weiß es im Zweifel besser.

Diese Diskussion, dass Superreiche mehr Steuern zahlen könnten, gibt es in Amerika gar nicht so sehr?

Eher weniger, es herrscht eine andere Gerechtigkeitswahrnehmung als in Europa. Die Republikaner sagen auch: Okay, wenn die Umwelt vor die Hunde geht, wenn Arten aussterben oder wenn es Naturkatastrophen gibt, dann ist das Natur-Darwinismus, also der Stärkere überlebt, das ist gerecht. Oder es ist Religion, dann hat Gott es so gewollt.

Aber am Ende ist es doch trotzdem gut, wenn Jeff Bezos oder Bill Gates etwas von ihrem Reichtum abgeben, oder? Tesla-Chef Elon Musk macht fast gar nichts in diese Richtung, sondern streitet sich öffentlich, ob er genügend Steuern zahlt.