Die bestmögliche Versorgung der Düsseldorfer – das haben sich die Stadtwerke Düsseldorf nicht nur bezüglich der Energieversorgung auf die Fahnen geschrieben. Das Unternehmen engagiert sich stark für seine Stadt, ist Sponsor und Unterstützer zahlreicher Veranstaltungen wie dem Beachclub am Rheinpark, einem Kinder-Tischtennistournier, einem Skatepark, Festivals und Konzerten.

Dieses Jahr stellten die Stadtwerke ein neues, ambitioniertes Großprojekt vor, mit dem sie die Lebensqualität in Düsseldorf steigern wollen: das Zukunftsviertel Unterbilk Friedrichstadt. Hier sollen Ideen für die Infrastruktur gelebt und ausprobiert werden, die Düsseldorf näher an die Vision „klimaneutrale Stadt bis 2035“ bringen könnten. Ganz konkret heißt das aktuell: Schnellladesäulen für E-Fahrzeuge, Photovoltaik-Anlagen und innovative Straßenbeleuchtung.

Die Stadtwerke Düsseldorf AG beschäftigt rund 1190 Mitarbeiter und ist mehrheitlich im Besitz der Energie Baden-Württemberg (EnBW).

Für das Ranking „Attraktivste Arbeitgeber der Stadt“ hat Statista 3200 Arbeitgeber aus 25 Städten ausgewählt – und die Arbeitnehmer vor Ort abstimmen lassen. Rund 13.600 Arbeitnehmer, die entweder in den jeweiligen Städten oder in einem Umkreis von 25 Kilometern wohnen, haben im März 2020 an der Befragung teilgenommen. Sie bewerteten dabei nicht nur ihren eigenen Arbeitgeber, sondern konnten auch Bewertungen für andere lokale Firmen abgeben. Die Befragten beurteilten auch, ob Unternehmen am Standort sowohl wirtschaftlich als auch für gemeinnützige Zwecke aktiv sind – und ob sie gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Geschäftspartnern sozial verantwortlich handeln. Die kompletten Ergebnisse finden Sie hier.