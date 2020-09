Er ist der Arzt, dem die Promis vertrauen, wenn es darum geht, ihr Äußeres zu optimieren: Schönheitschirurg Werner Mang. Ins Rollen kam seine Karriere durch eine Nasen-OP bei Götz George in den 1980ern – viele weitere Prominente ließen nicht lange auf sich warten. Mit den berühmten Kunden nahm auch sein eigener internationaler Bekanntheitsgrad zu – zum Beispiel in China, Russland und den USA. „Das hätte ich mir als kleiner alemannischer Junge vom Bodensee nicht vorgestellt“, sagt Mang. „Ich bin ganz normal bürgerlich und streng aufgewachsen.“

Schon früh war Mang allerdings klar: er will in einem kreativen Beruf arbeiten. Als Teenager mit 14 Jahren stand der Berufswunsch fest: Schönheitschirurg. Mit seinem ersten ersparten Geld als Bademeister ging es dann vier Jahre später nach Rio, erzählt er. Dort suchte Mang Kontakt zu Professor Ivo Pitanguy, damals einer der Pioniere der plastischen Chirurgie. Mang machte die ästethische Chirurgie im Laufe seiner Karriere schließlich hoffähig. In seiner Bodenseeklinik in Lindau kommt etwa die Hälfte der Patienten allerdings nicht für eine Schönheitsoperation, sondern geht in die Unfallchirurgie, erzählt Mang und bilanziert: „Ich bin nicht der Botox-Boy.“

Trotzdem steht bei seiner Arbeit die Ästhetik im Vordergrund. „Wenn ich in der Früh eine Stunde lang eine Nase mache, dann habe ich danach ein mega positives Erlebnis – und es hat mich auch noch reich gemacht“, sagt der Schönheitschirurg. Reichtum spielte in seinem Werdegang trotzdem keine große Rolle, erzählt er: „Millionär wollte ich nie werden, ich wollte nur in meinem Beruf berühmt werden.“

Was sein Erfolg mit seinem Sternzeichen zu tun hat und warum er bei Tankstellen am Süßigkeitenregal nicht vorbeigehen kann, erzählt Werner Mang der Schriftstellerin Ronja von Rönne im Interview für den Podcast „Meine erste Million“.

