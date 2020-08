Der rbb ist eine der jüngsten Rundfunkanstalten der ARD und schrieb mit der ersten Intendantin an der Spitze einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Geschichte. Auch heute beträgt der Anteil an Männern und Frauen in Führungspositionen in etwa 50:50

Vieles musste neusortiert werden nach der Wiedervereinigung, das galt auch für die lokale Rundfunklandschaft. Denn in Berlin und Brandenburg ging es auch um die gemeinsame Zukunft der Medienberichterstattung.

Da war zum einen der liberale west-berliner Sender Freies Berlin (SFB), zum anderen der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg (ORB). In den 1990er Jahren kooperierten die beiden Sender zwar bereits – zum Beispiel für die gemeinsame Jugendwelle Fritz oder das „Tagesbegleitprogramm für junge Leute ab 25“, Radioeins.

Erst 2001 fanden erste informelle Sondierungsgespräche zu einer möglichen Fusion der beiden Sender statt. Als es ernster wird, werden alle gewillten Berliner und Brandenburger in einem Ideenwettbewerb an der Namensfindung beteiligt und am 1. Mai 2003 schließlich der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) geboren. Wieder einmal schreibt die Hauptstadtregion Geschichte – Rundfunkgeschichte in diesem Fall: Mit Dagmar Reim als Intendantin steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze einer öffentlichen Rundfunkanstalt.

An der Vorbildrolle festhalten

Als gemeinsame Landesrundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg ist der rbb Teil der ARD und damit unabhängig, überparteilich und staatsfern. Er wird überwiegend durch Rundfunkbeiträge finanziert und ist innerhalb der ARD zum Beispiel zuständig für das Hauptstadtstudio.

Der rbb ist beteiligt sich an Unternehmen wie der Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH Berlin, der media sales & services GmbH oder der ARTE Deutschland TV GmbH und hat in Berlin und Potsdam rund 2000 festangestellte Mitarbeiter. An der ursprünglichen Vorbildrolle in Sachen Geschlechtergerechtigkeit hielt der Sender als Arbeitgeber fest: Der Anteil von Frauen und Männern in Führungspositionen ist in etwa 50:50.

