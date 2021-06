Johann König ist einer der erfolgreichsten Galeristen des Landes. Mit einer Galerie gegenüber der Volksbühne in Berlin startete er seine Karriere, heute unterhält er Standorte in London und Tokio, in Seoul kommt eine weitere Galerie hinzu. Inzwischen sei der Name „schon eine Marke“, sagt König im Podcast „Meine erste Million“. Sein Vater war selbst Ausstellungsmacher, die Mutter Illustratorin, so kam er schon als Teenager in Berührung mit der Kunstszene. Sein Entschluss stand fest: „Ich will unbedingt in diesem Bereich arbeiten.“

Selbst Künstler zu werden, habe er sich nicht getraut, so König. Also begann er, andere Künstlerinnen und Künstler zu managen, sie bekannt zu machen und ihre Karriere zu begleiten. Zwangsläufig sei er so auch in den Kunsthandel gerutscht. „Ich wollte gar nicht mit Kunst handeln. Das Kunsthandeln war das Mittel zum Zweck, um die Ausstellung zu finanzieren, die ich gemacht habe“, sagt der Galerist.

Kein teurer Lebensstil

Die erste Umsatzmillion machte König gemeinsam mit dem in Berlin lebenden dänischen Künstler Jeppe Hein bei einem Deal mit der Oppenheimer Bank. „Da ging es für mich um so unfassbar viel Geld.“ König erzählt, der Geschäftsführer habe damals nicht einmal genau auf den Vertrag geschaut. Für den Galeristen unfassbar, denn er selbst gebe nämlich Geld gar nicht gerne aus. Die ersten zehn Jahre seiner Karriere habe er sich sogar die Hotelzimmer mit seinen Mitarbeitern geteilt.

Mit 22 Jahren eröffnete Johann König seine erste Galerie für zeitgenössische Kunst in Berlin. Der Start verlief recht holprig: In der ersten Ausstellung verkaufte er kein einziges Werk. Nach wenigen Monaten habe er kurz vor dem Ruin gestanden, so der Galerist. Doch dann hätten Jeppe Hein und er die rettende Idee zu einem Kunstwerk mit einer rollenden Stahlkugel gehabt. „Totales Glück“, so König. „Ich habe die Produktion in Auftrag geben, ohne das Geld zu haben“, erzählt er. Denn: „Wenn ich schon untergehe, dann mit wehenden Fahnen.“

Wie König den Kunstmarkt verändern will und welchen Tipp er Kunstneulingen gibt, verrät er in der neuen Folge von „Meine erste Million“.

Die legendäre Capital-Interviewserie „Meine erste Million“ gibt es mittlerweile auch als Podcast. Die zweite Staffel erscheint seit dem 20. April wöchentlich am Dienstag. Die gesamte Staffel mit 12 Folgen kostet 9,95 Euro. Für Audible-Abonnenten ist sie kostenlos. Auf Capital+ können Sie sich die einzelnen Folgen ebenfalls kostenlos anhören. Gäste der neuen Staffel sind unter anderem Harald Christ, Claudia Obert, Hamid Djadda, die Beltracchis, Madame Moneypenny und Benjamin von Stuckrad-Barre.

Hören Sie hier den Trailer zum Podcast: