#2 Ma Huateng

1998 war Ma Huateng Mitbegründer von Tencent. Das chinesische Internet-Unternehmen hält neben Beteiligungen an bekannten Spieleherstellern wie Activision („Call of Duty“, „World of Warcraft“), auch Anteile an einigen Milliarden-Start-ups. Dazu gehört die Messenger-App WeChat und eine Minderheitsbeteiligung an Spotify und Snap Inc. Huatengs Vermögen beläuft sich auf 38,1 Millarden US-Dollar. Er ist damit der zweitreichste Mann Chinas – und fällt im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz zurück.