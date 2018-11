Elon Musk hat keine Zeit für Work-Life-Balance

Elon Musk braucht dringend Urlaub. Dem würde wohl selbst der Ausnahmeunternehmer nicht widersprechen. Aber für ihn gibt es Wichtigeres als eine schöne Work-Life-Balance. Die Welt mit Unternehmen wie Paypal und Space X verändern, zum Beispiel. Oder gerade auch ziemlich dringend: Tesla retten. Da konnte Musk den guten Rat von Arianna Huffington wirklich nicht gebrauchen.

Die Pionierin des Online-Journalismus und bekehrte Work-Life-Balancerin forderte ihren erschöpften Freund in einem offenen Brief auf, mehr zu schlafen und sich wieder stärker mit sich selbst in Einklang zu bringen – auch zum Wohle von Tesla, seiner Kinder und der ganzen Welt. „Menschen sind keine Maschinen“, mahnte die Gründerin der „Huffington Post“ und zitierte damit ein Credo der Verfechter eines gesunden Gleichgewichts zwischen Arbeit und Privatleben. Musk konnte es nicht mehr hören.

Ford und Tesla hätten als einzige US-Autobauer bislang den Bankrott verhindert, twitterte er am frühen Morgen seine Antwort an Huffington. „Ich bin gerade von der Fabrik nach Hause gekommen. Du glaubst, es gäbe Alternativen. Gibt es nicht.“

Ford & Tesla are the only 2 American car companies to avoid bankruptcy. I just got home from the factory. You think this is an option. It is not.

— Elon Musk (@elonmusk) 19. August 2018