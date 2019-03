# Ute Leube (2012)

Ute Leube ist Geschäftsführerin von Primavera, einem Hersteller von ätherischen Ölen. Leube gilt als Pionierin in der Aromatherapie in Deutschland: In den 1980er Jahren erkannte sie frühzeitig den Trend der Aromatherapie und baute das neue Segment aus. Heute ist Primavera ein internationales Unternehmen mit 160 Mitarbeitern, exportiert in 30 Länder und gilt als einer der wichtigsten Arbeitgeber im Allgäu. Die Jury lobte Leube besonders für Primaveras hohe Rohstoffqualität und die faire Entlohnung von Bauern in den Anbauländern.