Für den einen ist es die Vier-Zimmer-Altbauwohnung mit prächtigem Stuck an der Decke, für den anderen der schlichte Flachdachbungalow mit großem Garten. Jeder Immobilienkäufer hat ein anderes Traumobjekt vor Augen.

Wie nahe am Ende die Realität den Wünschen kommt, hängt nicht zuletzt vom Haushaltsbudget ab. Einnahmen, Ausgaben und Eigenkapital legen den Preisrahmen fest, in dem sich Käufer bewegen können. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Interessenten hat seit Einführung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie im März 2016 an Bedeutung gewonnen. Sie verpflichtet Banken dazu, bei der Vergabe von Hypothekendarlehen sehr viel genauer zu prüfen, ob der Immobilienkäufer die monatlichen Raten dauerhaft bedienen kann. Der Beleihungswert des Kaufobjekts rückt in den Hintergrund.

So banal es klingen mag: Am Anfang der Haus- oder Wohnungssuche steht ein ehrlicher Kassensturz. Ist geklärt, wo die preisliche Schmerzgrenze liegt, geht es daran, ein geeignetes Objekt zu finden. Eine Immobilie aufzuspüren, die ihren Preis wirklich wert ist und zum Haushaltsbudget passt, ist aufgrund des anhaltenden Booms am Wohnungsmarkt zwar schwieriger geworden, aber nicht unmöglich. Je mehr Informationen man sammelt, desto leichter fällt die Entscheidung, wo man sich niederlassen möchte.

Die Neugierde sollte nicht nachlassen, sobald es konkret wird. Wer viele Fragen stellt, verringert die Gefahr, nach dem Kauf eine böse Überraschung zu erleben. Folgende Schritte sind auf dem Weg zur eigenen Immobilie zurückzulegen:

Schritt 1 – Wohnbedürfnisse klären

Weil man die eigenen vier Wände nicht so einfach wie eine Mietwohnung wechseln kann, sollten Haus oder Wohnung idealerweise nicht nur zur aktuellen Lebenssituation passen, sondern in späteren Jahren auch veränderte Bedürfnisse der Bewohner erfüllen. Um die Immobiliensuche möglichst effektiv zu gestalten, sollten Sie sich darüber klar werden, was Sie benötigen und was Sie sich wünschen. Folgende Fragen helfen dabei:

Wie lange planen wir, in der Immobilie zu wohnen? Ist sie lediglich als Einstieg ins Eigentum gedacht, oder soll sie als Haus fürs Leben dienen?

Wie viel Platz benötigen wir? Diese Frage bezieht sich nicht nur auf die aktuelle Zahl der Bewohner, sondern auch auf Nachwuchs, der geplant ist – oder auf den möglichen Einzug der eigenen Eltern in späteren Jahren.

Welche Art Grundriss bevorzugen wir? Manche haben ein Faible für möglichst offene Wohnungsschnitte, andere schätzen eine Vielzahl unterschiedlich nutzbarer Räume.

Was darf auf keinen Fall fehlen? Ein Garten, eine große Terrasse, ein Hobbykeller? Worauf können wir am ehesten verzichten – auf einen repräsentativen Eingangsbereich, ein großes Wohnzimmer, ein zusätzliches Gästebad?

Ob die persönlichen Wohnbedürfnisse eher in einem alten oder in einem neuen Gebäude zu realisieren sind, kann sich später noch zeigen. Zwar werden Sie eine offene Küche eher im Neubau finden, aber manchmal lässt sich auch ein älteres Objekt den eigenen Vorstellungen entsprechend umgestalten.