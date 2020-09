#1 Luxemburg

Die EU-Statistiker verzeichneten im ersten Quartal in keinem Mitgliedsland stärker gestiegene Häuserpreise als in Luxemburg. Das Plus belief sich im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2019 auf 14 Prozent. Höher fiel der Anstieg unter allen von Eurostat untersuchten Staaten nur in der Türkei aus. Sie erreichte 15 Prozent, allerdings auf einer etwas anderen Berechnungsgrundlage. Deutschland kam hinter Österreich auf Platz elf (6,8 Prozent). Ausgerechnet Irland – eines der teuersten Länder der EU – verzeichnete den geringsten Anstieg der Häuserpreise von 1,0 Prozent. Häuser wurden nur in einem Land billiger: Ungarn (minus 1,2 Prozent).