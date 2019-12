Wer hier arbeitet, hat es an die Spitze geschafft – zumindest im architektonischen Sinn. Aber auch ideell färbt eine Büroadresse in einem der weltweit höchsten Business-Wolkenkratzer positiv auf das Image der Mieter ab. Wer sich hier Räumlichkeiten leisten kann, hat es offenbar geschafft. Im Gegenzug symbolisieren die Mega-Skyscraper auch immer: Dieses Land beziehungsweise diese Stadt hat sich als Wirtschaftsmacht

etabliert.

Einige der architektonischen Giganten sind mehrere Jahrzehnte alt, andere haben vor gar nicht langer Zeit Richtfest gefeiert. Die Rangliste stammt von The Skyscraper Center, einer Datenliste des Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Die Organisation mit Hauptsitz in Chicago sammelt seit 1969 Daten und Fakten zur Entwicklung von Hochhäusern weltweit.

Unter die Top-100 der höchsten Bürogebäude hat es lediglich ein europäisches Gebäude geschafft, der Skyland Office Tower in Istanbul mit 284 Metern. Die restlichen Vertreter des Rankings kommen meist aus den USA, China und dem Nahen Osten. Das sind die höchsten Business-Wolkenkratzer der Welt.