Die sich abschwächende Konjunktur scheint sich auf die Nachfrage nach Büroflächen niederzuschlagen. „Insgesamt wurden im vierten Quartal mit 820.800 Quadratmetern deutlich weniger Büroflächen neu umgesetzt als in den beiden vorangegangenen Quartalen und 16 Prozent weniger als im vierten Quartal 2018“, teilte das Immobilienberatungsunternehmen Cushman & Wakefield in seiner Jahresbilanz mit. Die erreichte mit rund 3,377 Millionen Quadratmetern insgesamt aber noch fast Vorjahresniveau (minus 11.000 Quadratmeter). 2019 war demnach sogar das drittstärkste Jahr, wenn es um neu umgesetzte Büroflächen ging, das je registriert wurde.

Besonders gefragt waren den Angaben zufolge Großflächen ab 10.000 Quadratmetern. Ihr Anteil am Flächenumsatz stieg 2019 von 20 auf 29 Prozent. Dies waren laut dem Bericht die drei größten Abschlüsse des Jahres:

Amazon mietete mehr als 54.000 Quadratmeter im Entwicklungsprojekt Edge East Side in der Berliner Mediaspree an.

Die Stadt Hamburg unterschrieb einen langjährigen Mietvertrag über rund 52.000 Quadratmeter für die Universität Hamburg.

Die Dekabank Deutsche Girozentrale mietete in Frankfurt Niederrad rund 46.000 Quadratmeter.

Die Nachfrage nach Büros fiel in den wichtigsten Märkten hierzulande sehr unterschiedlich aus. Einige Städte verzeichneten ein enormes Plus von an die 50 Prozent. In anderen Metropolen scheinen extrem hohe Mieten Firmen vom Umzug oder Zuzug abgehalten zu haben.

In diesen zehn Städten wurden 2019 die meisten Büroflächen umgesetzt:

#10 Leipzig Leipzig gehörte 2019 zu den Städten, in denen die Nachfrage nach Büros zurückgegangen ist. Der Umsatz an Büroflächen sank um sieben Prozent auf 125.000 Quadratmeter, wie Cushman & Wakefield mitteilte. #9 Hannover Der Büroflächenumsatz in Hannover sank sogar um ein Viertel. 2018 hatte er noch bei 173.000 Quadratmetern gelegen. Im Jahr darauf waren es nur noch 130.000 Quadratmeter. #8 Essen Essen konnte ein Plus bei der Nachfrage nach Büros verzeichnen. Der Umsatz kletterte um sechs Prozent auf 162.000 Quadratmeter. Die Zahlen zu Essen, Hannover und Leipzig hat Cushman & Wakefield mithilfe des Immobilien-Informationsdienstes Riwis erhoben. Die Daten zu den anderen Städten basierten auf eigenen Zahlen. #7 Köln In Köln nahm der Büroflächenumsatz hingegen um vier Prozent ab. Er sank 2019 unter die Marke von 300.000 Quadratmeter. #6 Stuttgart Stuttgart hat 2019 hingegen eine extrem hohe Nachfrage verzeichnet. Der Umsatz an Büroflächen stieg laut der Statistik um 47 Prozent auf 316.000 Quadratmeter. #5 Düsseldorf Der Büromarkt in Düsseldorf verzeichnete 2019 ebenfalls einen Boom. Der Umsatz kletterte um 35 Prozent auf 505.700 Quadratmeter. #4 Hamburg Hamburg hielt mit 538.800 Quadratmetern Büroflächen nahezu das Ergebnis von 2018 (minus ein Prozent). #3 Frankfurt In Frankfurt am Main sank der Umsatz um zehn Prozent auf 553.100 Quadratmeter. #2 München Lag es an den exorbitanten Mieten? 2019 waren Büros in München jedenfalls weit weniger gefragt als im Vorjahr. Der Flächenumsatz sank um 23 Prozent auf 762.900 Quadratmeter. Doch selbst mit dem Vorjahreswert von 987.100 Quadratmetern hätte die bayerische Landeshauptstadt dem Spitzenreiter nicht gefährlich werden können. #1 Berlin Berlin ist die Büro-Hauptstadt Deutschlands. Sie verzeichnete laut Cushman & Wakefield ein Plus von 17 Prozent und durchbrach damit die Millionenmarke. Die Jahresbilanz 2019 belief sich schließlich auf 1.016.900 Quadratmeter.

