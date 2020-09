Wenn jemand mit 90 Jahren noch in die Zukunft denkt, also 10 oder 20 Jahre mindestens, dann ist er entweder ein unerschütterlicher Optimist – oder Warren Buffett. Der Starinvestor aus Omaha hat dieser Tage wieder einmal alle überrascht. Er hat Aktien von Unternehmen gekauft, auf die derzeit wohl die allerwenigsten Investoren setzen würden. Von zyklischen Industrieunternehmen nämlich, die stark im Energie- und Rohstoffhandel engagiert sind. Zudem noch in einem Land, bei dem nicht klar ist, wie es dort wirtschaftlich weitergehen wird: Von Japan ist die Rede, wo gerade erst Premierminister Shinzo Abe seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen erklärt hat. Viele Marktteilnehmer fragen sich, wie es nun wohl mit der schwächelnden Wirtschaft weitergehen wird. Genau dort investiert Buffett rund 45 Mrd. Dollar. Er hofft auf den Turnaround. Muss man dafür nicht ein unerschütterlicher Optimist sein?

Muss man nicht, höchstens in einer Hinsicht: Buffett begründete seine Entscheidung damit, dass dieses Investment langfristig gedacht sei. Äußerst langfristig. Er gebe den Aktien also viel Zeit, um sich entsprechend positiv zu entwickeln. Wer ihn kennt, der weiß, dass der Altmeister seine Aktien 20 bis 30 Jahre hält. So lange befinden sich die Papiere von Coca-Cola, American Express und Moody´s schon in seinem Portfolio. Und während dieser Zeit haben sie sich ansehnlich entwickelt. Nun wünschen wir ihm, dass er den großen Wiederaufschwung von Japans Wirtschaft erleben wird, auch wenn der noch 10 oder 20 Jahre auf sich warten lässt. Trotzdem haben sich viele Marktbeobachter die Frage gestellt: Waren diese Aktien die richtige Wahl – gerade jetzt?

Dabei spielen sie zum einen auf die zyklischen Branchen an. Schließlich kauft die Investorenlegende ausgerechnet in jenen Sektoren Aktien, die zuletzt zu den ganz großen Verlierern gehörten: Energieaktien wurden in den vergangenen Monaten am stärksten abgestraft – einschließlich des Corona-Crashs. Und auf das Comeback der Rohstoffpreise warten Anleger ebenfalls schon seit Jahren. Bisher vergeblich. Ausgerechnet jetzt auf die Handelshäuser Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo zu setzten, die genau damit ihr Geld verdienen, scheint gewagt.

Buffett bleibt seiner Strategie treu

Es gibt aber noch etwas anderes, was die internationalen Beobachter zweifeln lässt: Warren Buffett setzt wieder einmal auf seine altbewährte Strategie des Value Investing. Er setzt auf klassische, große Substanzwerte, die derzeit erheblich unterbewertet sind und hofft auf deren großes Comeback. Das erstaunt, denn bei seinen letzten Käufen hatte er zu Tech-Aktien von Amazon gegriffen. Endlich, wie er es selber kommentierte, denn diesen Wachstumswert habe er viel zu lange links liegen lassen und nicht ins Portfolio geholt. Viel zu spät sei er eingestiegen, nämlich erst im Frühling 2019. „Ich war ein Idiot, ich hätte es viel früher tun sollen“, kommentierte der Altmeister selbst. Bei Apple ist er bereits länger investiert, seit 2016. In den beiden Folgejahren stockte er seine Anteile weiter auf. Und seit seinem Einsatz von rund 35 Mrd. Dollar hat sich der Wert seiner Apple-Anteile auch prompt verdreieinhalbfacht. Heute sitzt er auf einem 125-Milliarden-Dollarpaket.

Viele hatten nun den Kauf der Amazon-Anteile im vergangenen Jahr als Zeichen dafür gesehen, dass Buffett allmählich einsehe, dass seine Value-Strategie überholt sei. Und dass auch er nun auf den Wachstums-Kurs eingeschwenkt sei, weil den Wachstumswerten (insbesondere den Tech-Aktien) eben die Zukunft gehöre. Über viele Jahre hatte Buffett zwar mit seinen Investments dauerhaft den Markt geschlagen und sich selbst zum Milliardär gemacht. Sein bedingungsloses Umsetzen des Value-Investings hat sein Vermögen vervielfacht und auch den Aktienkurs seiner eigenen Anlagegesellschaft Berkshire Hathaway in exorbitante Höhen geschraubt. Allein seit 1997 hat sich dessen Kurs um sagenhafte 1000 Prozent erhöht. Wie sich seitdem der Weltaktienindex MSCI World im Vergleich entwickelte? Er legte um vergleichsweise bescheidene 200 Prozent zu.

Aber: Seit 2018 schwächelt die Buffett-Aktie merklich, der MSCI World hat sie nun deutlich abgehängt. Seit der Corona-Krise im März hängt sie nun sehr deutlich hinter dem Index zurück. Und das geht nicht nur Buffett so: Ende 2018 hat sich auch der globale Value Index MSCI Enhanced Value von seinem Pendant dem Weltindex MSCI World abgekoppelt. Seitdem hat der Weltindex um satte 26 Prozent zugelegt, während die Value-Aktien fünf Prozent verloren haben. Tatsächlich haben in den vergangenen Jahren die Wachstumswerte erheblich stärker und stetiger zugelegt als die Substanzwerte. Aber bedeutet das nun wirklich, dass die Zeit des Value-Investierens damit vorbei ist? Darüber streiten zurzeit die Gelehrten.