Man kann Mohamed El-Erian nachts aus dem Bett klingeln, und er wird einem wie aus der Pistole geschossen sagen, wie sich die Märkte in den nächsten Monaten entwickeln werden. Nichts anderes erwartet auch sein Publikum an diesem Morgen in der Alten Oper in Frankfurt, wo er auf Einladung der Fondsgesellschaft Lupus alpha reden wird. Doch zuvor, beim Gespräch mit Capital, hat die Investorenlegende ein ganz anderes Thema auf dem Herzen: die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga vom Wochenende, vor allem die krachende Niederlage von Bayern München gegen die Eintracht. El-Erian weiß, dass seine Allianz-Kollegen in München schwer gebeutelt sind, also bereitet er sich auch darauf so gründlich vor wie auf eine Investorenkonferenz.

Capital: Herr El-Erian, wir sprechen meist über offensichtliche Risiken wie den Brexit oder den Abschwung. Über welche Risiken machen sich Anleger zu wenig Sorgen?

MOHAMED EL-ERIAN: Das am meisten unterbewertete Risiko ist das der Liquidität. Das System war wegen der Zentralbanken so lange Zeit so liquide, dass Investoren heute regelrecht konditioniert sind auf eine ausreichende und stets vorhandene Liquidität. Diese Erwartung ist tief im System verankert, und es gibt ETFs einiger Vermögensverwalter, die volle Liquidität selbst für illiquide Anlageklassen versprechen. Das schließt bestimmte Unternehmensanleihen aus Schwellenländern oder Teile des Marktes für Hochzinsanleihen ein. Wegen der massiven Geldspritzen der Notenbanken sind sie derzeit liquide, auch wenn sie von ihrer Natur her eigentlich eher illiquide sind. Angeboten werden sie aber mit einem impliziten Versprechen, eine kontinuierliche Liquidität zu vernünftigen Preisen zu bieten.

Die aber die Risiken vernachlässigen …

Exakt, dieses Liquiditätsrisiko ist viel zu niedrig bepreist – es spielte wegen der Notenbanken einfach keine Rolle. Wenn man wie ich jedoch denkt, dass Zentralbanken zunehmend unwillig und unfähig sein werden, ihre Politik weiter zu lockern, dann besteht ein großes Risiko für die Märkte.

Die Fed und die Europäische Zentralbank signalisieren jedoch, dass die ultralockere Geldpolitik weitergehen wird. Wann sind die Grenzen dieser Politik erreicht?

Es wird immer mehr erkannt, dass die lockere Geldpolitik nicht nur an Effizienz verliert, sondern sogar kontraproduktiv wirken könnte. Die EZB selbst untersucht die Wirkung negativer Zinsen. Bei der Federal Reserve sehen wir den Versuch, auf das Gaspedal und die Bremse gleichzeitig zu treten. Die Notenbanken sind weniger fähig und willig, weiterzumachen wie bislang.

Die Liquidität der Zentralbanken wird aber so schnell nicht verschwinden. Wa­rum also fürchten Sie da ein Risiko?

Wir haben erlebt, dass bei gewissen Verrenkungen im System die Liquidität schnell verschwindet – etwa im Fall bestimmter Investmentfonds mit illiquiden Positionen oder bei Börsengängen. Wir haben vor rund ­einem Jahr einen 20-prozentigen Kurssturz im S&P 500 erlebt, bis Notenbanken begannen, sich Sorgen über das Funktionieren der Märkte machen. Natürlich blieb das Gesamtbild an Liquidität erhalten, aber in einzelnen Bereichen des Marktes wurde Liquidität plötzlich sehr knapp.

Auf dem US-Repo-Markt, also dem Markt für besicherte Ausleihen zwischen Banken, musste die Fed 2019 eingreifen. Ist das auch einer jener illiquiden Bereiche?

Wer hätte gedacht, dass der Repo-Markt in den USA einmal bei zehn Prozent handelt! Nun geschah das vor einigen Wochen und hat die Federal Reserve von New York vollkommen überrumpelt. Es hat eine Weile gebraucht, um den Markt zu normalisieren.