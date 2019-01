Wer sein Geld wirklich mehren will, muss auf vier Prozent Ertrag kommen. Mit Dividendenfonds ist das gar nicht so schwer. Und viel weniger riskant als andere Fondskonstruktionen

Es gibt schon interessante Ideen, auf die Menschen kommen, um auch ohne Arbeit regelmäßige Einnahmen zu erzielen. Das Internet stellt mit Begeisterung die skurrilsten davon vor: Dort raten Profis, einfach zum App-Programmierer zu werden, über Videokanäle Lernvideos anzubieten, Ebooks zu schreiben oder – allen Ernstes – zum Profiglücksspieler zu werden. Um ehrlich zu sein: Auch am Finanzmarkt wirken die Anstrengungen mancher Fondsmanager derzeit so, als hätten sie sich den Rat mit dem Glücksspiel zu Herzen genommen. Vor allem die Zusammensetzung vieler Mischfonds, die auf das Abwerfen regelmäßiger Erträge ausgerichtet sind, also auf stetige Auszahlungen an Anleger, lassen Marktbeobachter aktuell zweifeln. Solche Fonds streben generell mindestens die magischen vier Prozent Rendite an, die landläufig als notwendig gelten, um das Vermögen nicht nur zu erhalten, sondern auch langfristig zu mehren. Nach allen Kosten und nach Geldentwertung. Wie also versuchen jene Fonds diese vier Prozent zurzeit einzufahren?

Indem sie voll ins Risiko gehen, ergaben Analysen der Ratingagentur Morningstar, die sich die Zusammensetzung der Fonds angesehen hat. Und das in einer Zeit, in der sich viele Ökonomen die Frage stellen, wie lange die Konjunktur und die Weltwirtschaft noch halten. Und obwohl solche Fonds vor allem bei älteren Anlegern sehr beliebt sind, die sich davon regelmäßige monatliche Auszahlungen als Zusatzeinkommen erwarten. Früher – vor der Finanzkrise von 2008 – seien Erträge von vier Prozent noch recht problemlos zu erzielen gewesen. Heute aber müssten die Fonds vor allem ausgleichen, dass hiesige Staatsanleihen keine nennenswerten Renditen mehr abwerfen, und das Investment in gewagtere amerikanische oder ausländische Anleihen größere Währungsabsicherungen erfordere. Was natürlich Geld kostet. Mit Dividendenaktien allein seien auch keine derart hohen regelmäßigen Erträge garantiert. Also mischen die sogenannten Income Fonds verschiedene Arten von Aktien und Anleihen, soweit ist das alles üblich und erwartbar. Unerwartet aber ist, was nun wirklich in diesen Fonds steckt: Zu rund 40 Prozent sind es nämlich Hochzinsanleihen, also richtige Risikopapiere. Und zu weiteren zwölf Prozent Anleihen ohne Rating, über deren Bonität wenig bekannt ist.

Riskante Zusammensetzung

Was das für die Anleger heißt, ist schnell erklärt: Solche Hochzinspapiere zahlen natürlich deswegen so hohe Zinsen an ihre Anleger, um sie sozusagen vorauseilend für das höhere Risiko zu entschädigen. Sie sind stärker ausfallgefährdet, weil die Unternehmen oder Staaten dahinter nicht so bonitätsstark sind. Zudem korrelieren solche Papiere viel stärker mit dem Aktienmarkt als andere Anleihen. Beginnen die Aktienmärkte also den Sinkflug, dann fallen die Anleihenkurse simultan mit. Eine zusätzliche Sicherheit oder stärkere Streuung des Vermögens über verschiedene Anteilsklassen bewirken sie somit fast nicht. Einige der Income-Mischfonds erzielten ihre regelmäßigen Ausschüttungen auch dadurch, dass sie zwischenzeitlich in schlechteren Ertragszeiten den Kapitalstock aufzehrten, sagen die Analysten. Dass sich Anleger ausgerechnet von solchen Produkten stabile Einnahmen versprechen, klingt zugegeben etwas absurd.

An einem Punkt aber hakt man bei der Analyse ein, dort wo es heißt: Mit Dividenenaktien allein seien keine ausreichenden Erträge mehr zu erzielen. Schwärmen nicht die Analysten Jahr für Jahr über die Höhe der Dividenden? Vermelden nicht die Dax-Unternehmen gerade wieder eine weitere Steigerung bei den Ausschüttungsquoten, auch wenn die Gewinne in Summe nicht mehr so üppig sprudelten wie im Jahr zuvor? Wenn man sich die 30 größten deutschen Aktienwerte ansieht, dann entdeckt man im Dax allein acht Unternehmen, die aktuell eine Dividendenrendite von über 4 Prozent erreichen. Daimler kommt mit 4,09 Prozent gerade so über die Marke, Bayer und Deutsche Post liegen bei rund 4,5, Münchener Rück und Allianz bei knapp 4,7 und BMW sowie EON sogar bei 4,8 Prozent. Das ist stolz, aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Denn bei den mittelgroßen Unternehmen liegen die Dividendenrenditen sogar noch höher, angefangen bei Metro mit 5,1 Prozent, über Evonik, Boss und Deutsche Euroshop (alle über 5,5 Prozent), bis zu RTL (6,1) und Aareal mit 7,1 Prozent. Wären die magischen vier Prozent also nicht doch zu erreichen mit einem ausgewählten Dividendenaktienportfolio?

In Summe liege die Dividendenrendite des weltweiten MSCI World High Dividend Index, der die dividendenstärksten Aktien der Welt bündelt, bei immerhin 3,9 Prozent, sagt Morningstar. Na bitte, das sind doch schon fast vier Prozent – und zudem erheblich ehrlicher erkauft als die „garantierten“ vier Prozent, die Mischfonds mit Hochrisikopapieren versuchen zu erzielen. Zudem kam der Dividendenindex seit 2003 auf eine Performance von zehn Prozent pro Jahr, laut Anbieteraussagen. Weltweit ausgerichtete Aktienportfolios – ohne Dividendenausrichtung – erzielten zuletzt auf Fünfjahressicht auch nicht viel mehr, nämlich 10,8 Prozent. Vergleicht man direkt, wie sich der MSCI World High Dividend Index gegen den „herkömmlichen“ MSCI World Index schlug, dann kam der Dividendenindex bis zum 31. Dezember auf eine Zehnjahresperformance von 9,98 und der Normalindex auf 10,29 Prozent, also auf unwesentlich mehr. Der große Unterschied war: Der Dividendenindex warf in dieser Zeit jährlich 4,34 Prozent Dividendenrendite ab, der Normalindex bloß 2,76 Prozent.