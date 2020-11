Danone: mehr als Milch

Streiken zu Hause: Weil die Mitarbeiter des Danone-Werks in Rosenheim wegen der Corona-Krise nicht gemeinsam gegen mickrige Abfindungen protestieren können, haben sie Anfang September einfach „Home-Striking“ gemacht. Denn Danone schließt das Werk und eröffnet ein neues in Ochsenfurt: Das passt besser in die neue Strategie. Dort lassen sich neben Milchprodukten auch protein- und pflanzenbasierte Produkte in kleinen Chargen flexibel produzieren. So will sich der französische Konzern zu einem Vorreiter für gesunde Lebensmittel wandeln. Marktanteile, die in den letzten Jahren verloren gegangen sind, sollen zurückerobert werden. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,2 steigen Anleger günstig beim selbst ernannten Trendsetter ein.