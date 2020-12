Siemens Energy

Die Energie-Tochter von Siemens ging erst im September dieses Jahres an die Börse. Nun steht bereits der Aufstieg in den MDax der mittelgroßen Unternehmen bevor: Am 21. Dezember soll Siemens Energy dort Grenke ersetzen. Siemens Energy gilt aber schon jetzt als möglicher Kandidat für den Aufstieg in den auf 40 Unternehmen erweiterten Dax. Nach eigenen Angaben gehört Siemens Energy mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy zu den weltweiten Marktführern bei erneuerbaren Energien. Im vergangenen Geschäftsjahr machte Siemens Energy einen Verlust von rund 1,9 Milliarden Euro.